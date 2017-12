-¿qué puede contar sobre la última obra en la que actúa?

-Es una obra divertidísima, realmente. Es de Alfonso Paso y es de las mejores. Él tenía como diez comedias importantísimas y esta es una de ellas, que es una crítica total a la sociedad de los 60, que es cuando yo la vi. Además, yo la vi y dije: "yo quiero hacer esa función"; esa cosa que había y que sigue habiendo de que la gente mayor no se puede enamorar. La función tiene momentos divertidísimos y como todas las buenas comedias tiene también momentos para ponerte serio.

-¿Cómo es trabajar con el reparto de la función?

-Son estupendos. Javier Pradera que es el que hace mi pareja, la persona que hace mi pareja, Alberto Delgado que hace de narrador, José Bustos y Marta Valverde, que es estupenda y que hacen los hijos que se oponen completamente al amor de los padres.

-¿Por qué cree que en España suelen gustar las comedias de situaciones familiares?

-Porque seguramente se ven reflejados, porque al ser un autor español sabe muy bien qué carácter tenemos. Yo que estoy viendo teatro en el mundo entero, esta comedia no tiene nada que envidiar a grandes obras que yo veo en el West End de Londres, -que voy constantemente- porque tiene mucho argumento la función, pasan muchas cosas y se desarrollan muchas situaciones muy divertidas también.

-¿Qué tal es actuar en Málaga?

-Hombre, toda la vida viniendo aquí... es un público estupendo el de Málaga. Mira, que me acaban de dar la Medalla de las Bellas Artes y la agradezco muchísimo, pero la mejor medalla me la da el público todos los días, y el público de Málaga es muy buen público, muy abierto, muy generoso.

-Para muchas actrices es usted una referente, cuáles fueron sus modelos a seguir?

-Yo soy una actriz de tercera generación de actores. Ya mi abuela era una estupendísima actriz, primerísima dama de teatro en lengua valenciana -nosotros somos valencianos todos-, luego mi padre, que ya era actor nacional y adorado por el público, además, porque era el mejor actor de comedia que he visto en mi vida, la comedia la hacía como nadie. Y bueno, hizo de todo, porque también hizo Bernarda Alba... Yo me pasé entre cajas sentadita viéndolo. Luego yo debuté, por llevar la contraria a la familia, como bailarina Verona, y recorrí toda Europa como bailarina, pero cuando llegué a España me di cuenta que en aquella época de bailarina no tenías nada que hacer. Entonces lo mejor era bailar en la clásica y tenía además que irme de España y no tenía ganas de marcharme. Es entonces cuando empecé a hacer cine, la primera vez que soy actriz es en cine, el teatro lo hago más tarde. Entonces televisión y cine y luego ya por fin empecé a hacer teatro.

-¿Ha habido algún personaje que haya interpretado del que no se despega?

-Sí, Leonor de Aquitania. El monólogo... que ahora lo voy a hacer en Londres además, en el Teatro Cervantes -porque como son los 400 años de Shakespeare y Cervantes, se ha abierto el Teatro Cervantes al lado del Globe Theatre, el de Shakespeare, donde se hace Shakespeare y en el Globe Theatre se hace teatro en español. Pero claro, Leonor de Aquitania fue una mujer espectacular, si a mí me prende tanto cada vez que la hago... yo tengo 12 años que cada vez que puedo la repongo porque disfruto. Fue una mujer avanzadísima a su tiempo y es una maravilla contar lo que hizo.

-¿Qué recomendaciones le daría a las nuevas actrices?

-Están bien las que están empezando. La verdad es que yo veo cada chica estupenda... Les recomiendo que sigan en la línea que están de estudio y de disciplina. El talento es oropel y la disciplina es oro, esa es una frase que se me ha quedado grabada y que me parece que es importantísima. Yo he hecho cursos, no he parado de estudiar y no se debe parar.

-De todos estos años de vivencias y lugares, ¿se queda con algún momento en concreto?

-Tengo muchísimos momentos de haber trabajado con mis hijos, han sido momentos mágicos; todos los momentos en los que trabajé con mi ex marido Carlos Larrañaga, y bueno, cuando cumplí 50 años de teatro, que los cumplí con Leonor de Aquitania en el teatro de mis hijos, el Maravilla. Eso fue quizás el día más especial de mi vida.

-¿Cómo está el teatro en España con respecto a otros países?

-Está de marcharse a viajar por el mundo. Yo no digo que me voy a retirar porque no quiero avisarlo... Pero estoy ensayando una función preciosa con Jesús Cisneros, muy bien dirigida y lo estamos pasando muy bien, es una obra para los dos, ahora lo vamos a ensayar, vamos a venir a ensayarla, la estrenamos el día 4. Y bueno, pues eso es lo que a lo mejor es lo último que hago, porque tengo ganas de seguir viajando por el mundo y viendo teatro por ahí, y bueno, lo digo pero luego igual no lo hago, por lo tanto no voy a hacer una despedida de eso que hablan de "la última función de fulana de tal". No lo haré porque luego igual hay un papel pequeño que hacer. Lo que ya no me apetece son las palizas que me meto últimamente.