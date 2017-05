De la memoria y otros demonios

Para la escritura de Souvenir, el dramaturgo malagueño Pablo Díaz Morilla (cuyas Piedras preciosas pudieron verse en la pasada edición del Festival de Teatro) se inspiró, como suele, en un personaje real: Solomon Shereshevski, un periodista que en la Rusia de los años 20 del pasado siglo se convirtió en el primer hombre diagnosticado con hipermnesia, un trastorno caracterizado por el aumento del recuerdo neto hasta el extremo de que quien lo sufre no puede olvidar los rasgos ínfimos de cualquier acontecimiento: cada mínimo elemento permanece grabado en una incorruptible memoria a largo plazo. Después de Shereshevski únicamente se han conocido siete casos de este fenómeno en todo el mundo, lo que confiere al personaje una singularidad dramáticamente eficaz. Díaz Morilla culminó su empeño en la escritura y Factoría Echegaray escogió Souvenir para una producción en la que el actor Fran Perea debutará como director. Steven Lance, Esther Lara y Ángel Velasco componen (tras el pertinente casting) el reparto del montaje, que cuenta con Rocío Vidal como ayudante de dirección y que podrá verse en doce funciones en el Teatro Echegaray del 13 al 25 de junio.

Semejante equipo trabaja actualmente en los ensayos de Souvenir en el Teatro Cervantes, donde una visita basta para comprobar que, muy a pesar de su calidad primeriza, Perea sabe bien lo que se trae entre manos como director. No es para menos: en su dedicación a la escena, el intérprete ha trabajado para directores como José Carlos Plaza y Emilio Hernández, y de la mano de su compañía, Feelgood, ha participado en espectáculos como el espléndido La estupidez, dirigido por Fernando Soto a partir del texto de Rafael Spregelburd. Por eso, al ser preguntado por sus emociones como director, Perea sostiene que "en el fondo es todo muy natural. Lo de dirigir venía ya empujando desde hacía años y ha terminado saliendo ahora. Quizá se note mi condición de actor en que presto una especial atención a los intérpretes, pero nada más. Lo estoy disfrutando mucho". Tanto en los encuentros que Solomon Shereshevski (Ángel Velasco) mantiene con su mujer, Magda (Esther Lara), y con el doctor Luria (Steven Lance), Perea dedica especial esfuerzo a hacer creíble la ambientación: "El Mediterráneo nos sale inevitablemente por todos los poros, pero estamos en la Rusia de los años 20 y hay que actuar a partir de aquí". De modo que el director presta instrucciones a sus actores sobre las distancias que deben guardar y el modo de romperlas, así como la precisión del tono y la exactitud en las réplicas. "Trabajamos desde la verdad", explica. "Nuestra intención es hacer un trabajo muy orgánico, pero eso no quiere decir que sea convencional". Ante la posibilidad, dada la exigencia de meterse en una cabeza tan suculenta como la Shereshevski, de optar por un teatro más simbólico, incluso abstracto, Perea prefiere extraer esa verdad de los mismos personajes: "El espacio escénico definirá un tanto el mundo del protagonista, el modo en que vive su particular calvario con los recuerdos. Pero Souvenir tiene mucho de homenaje a la memoria como facultad humana, así que nuestro material es, ante todo, humano".

En los ensayos, Perea da cuenta de su gusto por el matiz como revelador de intenciones, y así lo transmite a sus actores. Ya hay en Souvenir un teatro de altura.