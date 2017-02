Éste es nuestro mundo

La ficha 'Medea' Festival de Teatro de Málaga. Teatro Echegaray. Fecha: 11 de febrero. Versión y dirección: Andrés Lima. Intérprete: Aitana Sánchez-Gijón. Aforo: Unas 270 personas (lleno).

En la Roma que ya mucho antes había entregado las cucharas sin remisión a la comedia de Plauto y Terencio, las tragedias de Séneca significaron una excepción notable, casi un verso suelto en una cultura que, muy a pesar de la reivindicación de sus raíces griegas, iba ya para otro lado. En realidad, el cordobés escribió sus obras no en pos de una representación, sino para que fuesen leídas en voz alta. Con ello buscó alivio ante la ingrata tarea que entrañaba el cargo de preceptor de Nerón y, sin pretenderlo, el estoico fundó el humanismo como rito compartido en torno a la lectura de un clásico. En gran medida, la propuesta de Andrés Lima, afortunado gajo desprendido de aquella naranja que fue la trilogía del Teatro de la Ciudad, brinda una inmersión en este mundo latino a partir de la lectura dramatizada como ejercicio vital para la introducción de la Medea de Séneca: una silla, un foco cenital, un libreto subrayado y una actriz de negro son los elementos reunidos para esta exposición, no tanto en virtud de una querencia peterbrookiana sino desde la convicción de que la desnudez formal es el lenguaje escénico que con más eficacia hablan los clásicos. Ocurre, sin embargo, que esta Medea nace de una investigación que, desde los presupuestos de la lectura, organiza toda una conquista de la interpretación como prolongación, cómplice y a veces adversaria de la anterior. Y es aquí donde acontece tal vez el mayor valor de esta Medea: en la composición de un trabajo de interpretación armado desde el texto y hacia el texto que traspasa constantemente los límites entre persona y personaje. Los alcances didácticos son jugosísimos: ¿Qué convierte a la interpretación en tal? ¿En qué medida deja el actor de ser para ser, se vacía para llenarse? No, no hay nada parecido a métodos stanislavski ni patrañas similares, sólo la demostración de que lo peor que puede hacer un actor en escena es actuar. Y es que Aitana Sánchez-Gijón hace algo completamente distinto durante la hora y cuarto de función: armada de voz, de cuerpo y de luz, crea un mundo. Exactamente este mundo. El nuestro.

Porque al final, y aquí sucede la maravilla, lectura e interpretación son el mismo fenómeno, reflejos distintos de la misma esencia, caudales diferentes que confluyen en el mismo río que es el teatro. Sánchez-Gijón no interpreta, sino que incorpora los distintos personajes a una dimensión humana bestial. No se trata de hacer parecer, sino de hacer verdad. Pero para eso es precisa la entrada en el juego de una actriz de este calibre, descomunal, feroz, tan cargada de determinación en dejar al respetable clavado en su butaca como de precisión técnica, dicción, posición, gesto, equilibrio, movimiento. Resulta difícil imaginar que un solo cuerpo pueda llegar a armonizar tantos criterios con una solvencia semejante, pero sí, Aitana Sánchez-Gijón lleva el suyo a decir más de lo que cualquier palabra sería capaz. Precisamente, si lo habitual es encontrar actores que interpretan el texto, Sánchez-Gijón se hace texto para significar más que el propio texto. El resultado, al final, de todo esto es que el teatro, por ser el arte más humano (humano hasta las heces), también es el arte que más abarca y que con más profundidad penetra. Suya es, en el trabajo de creadores como Andrés Lima y Aitana Sánchez-Gijón, la huella más profunda.

Al final, sale uno de la función de Medea reafirmado en la evidencia: el mundo que acaba de ver representado es el nuestro. Un mundo violento, contradictorio, donde, por más que muchos pretendan lo contrario, la furia contraria a la razón dicta buena parte del rumbo. Corresponde alumbrar otro humanismo a su altura.