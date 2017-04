¿Y la música?

Hace ahora dos años, el presidente en España de la promotora Live Nation, Pino Sagliocco, compareció en el Ayuntamiento de Málaga para presentar el concierto que habría de ofrecer en el verano siguiente Elton John en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. En aquella intervención, Sagliocco evocó los años de esplendor de conciertos de rock de figuras internacionales en la Costa del Sol, y también en la capital malagueña, donde entre los 80 y los 90 llegaron a actuar lo mismo Queen que Genesis o Paul Simon. Y llegó a manifestar un compromiso para contribuir, de la mano de Live Nation, al relanzamiento de Málaga como plaza fuerte en los circuitos planetarios de la música popular. Precisamente, en aquel 2015 la ciudad había dado por perdido su 101 Festival después de su primera edición, que se había celebrado el año anterior, ante la imposibilidad de encontrar un recinto adecuado; la llegada de Elton John y las palabras de Sagliocco invitaban a pensar que aún quedaban gladiadores en este circo, pero la realidad, dos años después, es que la capital malagueña adolece de una incapacidad evidente para incorporarse a estos circuitos mientras que son los municipios de la provincia donde se parte el bacalao. A estas alturas, no hay anunciado un solo concierto de resonancia verdaderamente internacional en la ciudad para los próximos meses: en el Auditorio Municipal, por ejemplo, se esperan los conciertos de una más que consabida nómina de artistas nacionales como Raphael (2 de junio), Robe Iniesta (22 de junio), David Bisbal (15 de julio), Miguel Poveda (9 de septiembre), Melendi (16 de septiembre) y Joaquín Sabina (28 de septiembre), lo que no daría ni para llenar un programa gratuito de la Caseta Municipal de la Feria que se celebraba en los 90. Pero si atendemos a los artistas internacionales contratados para actuar en el mismo espacio, lo que encontramos es a Daddy Yankee (1 de julio) y a Maluma (23 de septiembre), lo que no deja a Málaga, que digamos, en una posición digna de ser tomada en serio. Del anunciado uso del Estadio de Atletismo como recinto para grandes conciertos nada se sabe (ni tampoco se esperan noticias tras las quejas a cuenta del 101 Festival). En cuanto al festival veraniego del Teatro Cervantes, el Terral, que antaño acogiera a figuras como Caetano Veloso, Rubén Blades o Joâo Gilberto, se encuentra en una fase de transición que no acaba de despegar. Ante los flojos datos de afluencia de la edición del año pasado, el director del mismo teatro, Juan Antonio Vigar, anunció su intención de volver a hacer del certamen un verdadero festival internacional de verano; sin embargo, los ciclos españoles de los que el Terral puede considerarse hermano y con los que a menudo comparte programación (La Mar de Músicas de Cartagena, Pirineos Sur en Huesca o las Noches del Botánico en Madrid) han presentado ya sus programaciones sin que del caso malagueño se sepa aún nada.

Mientras tanto, buena parte de las propuestas armadas en los últimos años en otros enclaves de la provincia no sólo han logrado mantenerse sino que han saltado a una división internacional a menudo bien interesante. Proverbial es el ejemplo en este sentido de Fuengirola, cuyo Castillo Sohail acogerá el próximo verano, entre otros, los conciertos de Michael Nyman, (10 de junio), los legendarios Beach Boys (24 de junio, dentro del Fuengirola Pop Weekend), Sting (17 de julio, con Ara Malikian de telonero), Jamie Cullum (25 de julio) y, ya puestos, hasta Richard Clayderman (6 de agosto), además de una generosa cuota nacional que, entre otros ganchos, vuelve a recuperar la Noche Rosa con Loquillo y Revolver entre otros (el 29 de julio). También es digna de reseñar la relevancia internacional de la nueva edición del Weekend Beach Festival, que del 5 al 7 de julio reunirá en Torre del Mar a bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Sepultura, Residente, Anthony B. y The Prodigy. En cuanto al Festival Starlite de Marbella, muy a pesar de su presunción de pedigrí, lo cierto es que vuelve a ofrecer una remesa de altura para los amantes del rock con emblemas como Art Garfunkel (16 de julio), el citado Elton John (20 de julio), The Cranberries (5 de agosto) y Ben Harper (16 de agosto), si bien, con permiso del resto, la maniobra de honor corresponde a la posibilidad de ver aquí a Pretenders (el 26 de julio). Otro festival ya consolidado como el Ojeando presenta una factura plenamente nacional entre el 30 de junio y el 1 de julio, aunque el cartel reúne atractivos para la población indie del calibre de Sidonie, Second, Ángel Stanich, Xoel López y Triángulo de Amor Bizarro; y lo cierto es que, tras la desaparición del SMS Festival, tampoco se puede decir que cuente Málaga con un menú de estas características. Ergo: en los municipios más dinámicos de la provincia ha calado la idea de que los conciertos de rock constituyen una buena oportunidad en sentidos muy amplios, tanto económicos como turísticos, estratégicos y hasta, digamos, puramente culturales. En la capital, sin embargo, y seguramente porque los museos ya cumplen esta función, la convicción parece ser mucho menor; pero convendría dejar claro que las aspiraciones no pueden ser más distintas.

En la reciente presentación de la nueva marca Málaga Ciudad de Museos, el director del CAC, Fernando Francés, reivindicaba una mayor actividad musical en la capital para hacer de la misma un emplazamiento de categoría cultural real. Y es que resulta complicada la defensa de esta categoría en una ciudad que carece no ya de programación, ni de festivales, sino de espacios adecuados para los conciertos. En el ámbito de la música clásica la cuestión resulta especialmente dolorosa ya sólo si tenemos en cuenta la cantidad de municipios españoles con menos de la mitad de población de Málaga que cuentan con auditorios para la música sinfónica; si añadimos al particular la cantidad de festivales desaparecidos en los últimos años, la imposibilidad de ver actuar aquí a orquestas invitadas y el sostenimiento de una temporada lírica que, muy a pesar de los esfuerzos en cuanto a producción, sigue sin estar a la altura de lo que correspondería a Málaga, difícilmente podría ser más triste el panorama. En cuanto a los conciertos de rock, la ciudad perdió una proyección más que notoria de la que disfrutaba cuando tenía plaza en los circuitos internacionales, pero pocas plazas españoles presentan hoy un dinamismo suficiente para reincorporarse como el que atañe a Málaga. Igual va a ser cuestión de creérselo.