"Para un musical, debes prepararte como para una película de acción"

Hugh Jackman regresa mañana a los cines con El gran showman, un filme en el que da vida a Phineas Taylor Barnum, fundador de un circo y un hombre con un "coraje enorme" y que "nunca se venía abajo a pesar de las críticas", según subraya el intérprete, que regresa a un género querido para él como el musical, en el que ya triunfó con Los miserables.

El filme, debut del director Michael Gracey, relata la historia de Barnum, un emprendedor humilde y sin escrúpulos que decidió cumplir los sueños de sus hijas y crear un circo, que, a pesar de sus numerosos detractores, supuso el nacimiento de la industria del entretenimiento. "Barnum decidió reimprimir todas las críticas publicadas en todos los periódicos de Nueva York porque entendió que no hay nada como la mala publicidad y la gente leería la crítica y pensaría ¿por qué es tan malo? Quiero verlo", explica Jackman, que destaca la voluntad del protagonista.

"A veces tengo miedo de que no me ofrezcan más películas", confiesa el actor australiano

"Lo que más admiro de él es que nunca le pararon. Nunca se venía abajo ni se desanimaba", confiesa. "Creo que nunca tendría ese coraje. Si yo hubiese tenido esas críticas cuando empezaba en el show business, habría salido corriendo", afirma entre risas Jackman, que está nominado al Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical, un género que exige una dura disciplina, como resaltó en la presentación de este largometraje en Londres. "Cuando finalmente entendí que tu voz, que se genera en las cuerdas vocales, es un músculo, me di cuenta de que tienes que tratarla de la misma manera que si fueras al gimnasio. Tienes que dormir, cuidarla, estar hidratado y practicar", explica Jackman, que en sus inicios en el mundo de los musicales trataba de imitar a sus compañeros.

"Empecé a ir a clases hace 10 años porque me di cuenta de que necesitaba técnica", afirma el actor australiano, quien comenzó a practicar con un nuevo profesor hace "2 años y medio" para su papel en El gran showman. "Esta película es más pop que el musical más tradicional", opina Jackman, quien asegura que, al igual que las cintas de acción requieren una gran forma física, en los musicales "la preparación lo es todo".

El insaciable P.T. Barnum llega a poner en peligro su matrimonio con su mujer Charity, interpretada por Michelle Williams, debido a su ansia por seguir adelante con su espectáculo. Sin embargo, Jackman asegura que, aunque "es un reto compaginar la vida familiar y la laboral", en la realidad "confía mucho" en su esposa, la actriz Deborra-Lee Furnes, quien le ayuda a poner los pies en la tierra. "Soy afortunado de tener una esposa increíble que me apoya y que sabe decirme cuándo tengo que parar y tomarme un descanso", afirma el actor australiano, que a veces tiene la sensación de que "no va a seguir consiguiendo ofertas". "Mi mujer es la que me dice que no tengo que coger todos los trabajos. Ella ha sido la clave", añade Jackman.

El actor también habló del adiós a Lobezno, un personaje del que se retira tras la crepuscular Logan. "Intentamos hacer una película, no una cinta de superhéroes", afirma el actor, que asegura que "es el momento oportuno" de abandonar la saga X-Men tras 15 años. "Cuando vi al personaje en la gran pantalla me gustó más que antes", confiesa Jackman, que ha rodado con Jason Reitman The Front Runner, un drama sobre un senador envuelto en un escándalo tras haber sido infiel a su esposa.

Además de la candidatura de Jackman, El gran showman opta al Globo de Oro a la mejor película de comedia y a la banda sonora del filme, realizada por Benj Pasek y Justin Paul. El reparto del filme lo completan la mencionada Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson.