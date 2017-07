Sobre la naturaleza manipulada

En la era del hombre, desde que se demostró la capacidad de interferir en la propia producción de la tierra mediante la agricultura, la creación humana ha cambiado el sentido del mundo y la diferenciación entre lo natural y lo artificial se ha hecho cada vez más compleja. Poco es aquello que perdura sin conocer una mano manipuladora. De esta reflexión parte el nuevo trabajo del joven artista vasco Patrik Grijalvo. Sus series Antropoceno y RottenApples, premiada esta última en el certamen Eginberri convocado con motivo del vigésimo aniversario del Museo Guggenheim de Bilbao y expuesta allí, cierran la temporada de la galería Isabel Hurley. Hoy se inaugura la muestra que se podrá visitar -salvo en el mes de agosto- hasta el 16 de septiembre.

"La obra que presenta Patrik Grijalvo gira en torno a esa paridad conceptual natural-artificial, pero entendiéndolo como dos partes de un todo. Como un yin y un yang, la separación de los conceptos solo es posible en un ejercicio adulterado", explica la galerista en la hoja de sala. Desde la distancia, sus obras se pueden observar como perfiles geométricos blancos que delimitan una masa de grises, sombras y detalles no definidos. Pero si se acerca la mirada, el aparente negro recoge en realidad la exuberante selva de Costa Rica.

Fotografías de árboles, de maleza, de entornos salvajes con un tratamiento que podría simular un negativo se colocan al fondo de planchas de DM que otorgan al cuadro las líneas de trazo preciso que tanto se alejan de la espontaneidad orgánica. "El juego reside precisamente en darnos cuenta de que ambas partes de la obra son un todo indivisible, en el que la una no es pensable sin la otra, y viceversa, como lo natural y lo artificial, como nosotros y el mundo en el que vivimos", señala Isabel Hurley.

Pero también la obra de Patrik Grijalvo reivindica otro planteamiento y es el de la fotografía como escultura. "El artista da un paso más en su trabajo y le otorga relieve a la imagen, quiere rebatir ea idea inamovible de que la fotografía no puede salirse del formato plano y le otorga volumen", comenta Hurley y destaca que otros trabajos del artista convierten las fotografías en cubos y otras formas volumétricas.

Seis piezas de un metro por un metros y cuatro de uno por dos conforman la muestra que trae por primera vez a la galería la obra de Grijalvo. "Conocí su trabajo de casualidad y me interesó mucho, desde entonces he ido buscando un poco más sobre su obra", dice la galerista, a la que le gusta introducir en su programa a artistas emergentes. "Hemos tenido muchas temporadas que han acabado con la obra de creadores que no son de la galería", recuerda Hurley. Aunque no fue el caso de la pasada, que acabó con Juan del Junco, el mismo que inició, con la segunda parte de su proyecto, esta 2016-2017.

"Hemos tenido a Moreno y Grau, una pareja de artistas que trabaja juntas en una retroalimentación muy sugerente, luego expuso Daniel Silvo con su reflexión sobre la transmisión del arte actual a las generaciones futuras y su perdurabilidad y Javier Artero nos trajo los símbolos que se encuentran, sobre todo, en el medio marino", apunta Hurley. Y los collages y esculturas de Juan Olivares, buscando trascender los límites del medio pictórico, fueron la penúltima propuesta de la temporada, que también contó con dos sesiones de performance. La primera de ellas, en noviembre de 2016, fue concebida por cinco alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Málaga y comisariada por su profesor Joaquín Ivars. La segunda, en marzo, fue la intervención de Verónica Ruth Frías La última cena, en la que la mujer reclama el espacio que le corresponde.

"En el terreno artístico este año lo he disfrutado como todos, lo mejor es el contacto con los artistas. En lo económico, el 2016 ha sido el primer año bueno después de la crisis, principalmente por algunas ventas internacionales importantes", dice Isabel Hurley y recalca que "hay un poquito más de movimiento pero todavía falta muchísimo por hacer". Y la responsabilidad de ese deber la tiene, principalmente, la educación. "Es muy importante la educación en la plástica desde la infancia, enseñar a valorar la importancia de la creación actual porque es la que engrosará el patrimonio cultural del futuro", subraya.

Porque para la galerista "la identidad de un pueblo, su alma, se manifiesta en la producción de sus creadores" y, sin comprensión ni apoyo institucional detrás, este valor imprescindible de la sociedad se pone en riesgo. Su galería insistirá la próxima temporada en acercar las inquietudes artísticas del momento. Y lo hará en los siguientes meses con la obra de Fernando Gutiérrez y Juan Carlos Robles.