La ficha 'TOP 10: THE FORTY-NINERS + SMAX' Alan Moore, Gene Ha, Zander Cannon.ECC. 256 páginas. 25 euros.

Ecc sigue recuperando los diversos títulos creados por Alan Moore para el sello America's Best Comics y le toca el turno ahora a dos spin-offs de la premiada serie Top 10. Así, el volumen Top 10: The Forty-Niners + Smax reúne la novela gráfica Top 10: The Forty-Niners (2005), que retrocede en el tiempo para narrarnos, con excelentes dibujos de Gene Ha, los orígenes de Neopolis y su particular cuerpo de policía, más la miniserie Smax (2003), en la que el personaje homónimo viaja con su compañera Robyn Slinger (más conocida como Toybox) a su dimensión de origen. Dibujada por Zander Cannon, esta última miniserie sirve a Moore, entre otras cosas, para parodiar los tópicos del género de la fantasía. El libro se completa con la historieta corta Uno de los muertos, también dibujada por Cannon y extraída del America's Best Comics Special número 1 (2001).