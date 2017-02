'Los amores oscuros' sube a escena la última pasión de Lorca

Juan Ramírez de Lucas fue la persona que se escondió durante más de setenta años tras el Romance del rubio de Albacete, el poema inédito que le dedicó Federico García Lorca a su último amor, con el que vivió una historia que ahora llega al teatro acompañada de la música de Clara Montes. "Yo fui el último amor de Lorca y, tal vez, la razón de su muerte", repite una y otra vez el protagonista de Los amores oscuros, adaptación de la novela homónima de Manuel Francisco Reina, y cuyo estreno absoluto acoge hoy y mañana jueves a las 20:00 el Teatro Cervantes dentro del trigésimo cuarto Festival de Teatro de Málaga.

Reina, autor también de la adaptación, relató ayer en la presentación cómo conoció a Ramírez de Lucas antes de su fallecimiento en 2010 y le dijo que tenía unas cartas que podían interesarle. A su muerte, un familiar contactó con Reina y éste accedió a un material que "no podía creer", como una carta inédita fechada el 18 de julio de 1936 y ese Romance del rubio de Albacete. El autor de la novela y del texto teatral comenzó a investigar y la primera confirmación de que esta historia era real le llegó de Laura García Lorca, sobrina del poeta. "Juan no contó esta historia porque hasta 1975 hubo una Ley de Vagos y Maleantes, después llamada de Peligrosidad Social, por la que los homosexuales, como mínimo, acababan en la cárcel", subrayó Reina. A ello se unieron "condicionantes familiares", como el hecho de que Ramírez de Lucas prometiera a su madre, que vivió hasta los 104 años, no revelar su secreto antes de que muriera. "Él se sintió durante toda su vida culpable de haber colaborado involuntariamente en la muerte de Federico, porque Juan tenía 19 años, la mayoría de edad estaba entonces en los 21 y necesitaba un permiso explícito de su padres para poder viajar a México con Lorca como habían planeado". Por eso, ambos se separaron: Ramírez de Lucas puso rumbo a Albacete para pedir el permiso paterno y Lorca hacia Granada para celebrar el día de San Federico, justo el fatídico 18 de julio.

Clara Montes, que además de poner su música interpreta cuatro personajes, cree que Los amores oscuros es "un espectáculo muy grande, porque aúna muchas cosas que hoy, por falta de medios, es difícil ver". "Hay un trabajo actoral brutal, una belleza visual absolutamente mágica y un trabajo musical lo más serio que hemos podido para acompañar una historia real que es brutal", destacó. El director de este montaje es Juanma Cifuentes, quien se "enamoró" de la novela que relata un romance de un joven que entre los 17 y los 19 años amó a una figura como Lorca. Antonio Campos encarna a Juan Ramírez de Lucas, mientras que la composición e interpretación musical corren a cargo del guitarrista José Luis Montón.