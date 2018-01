La parte por el todo

La ficha 'El lunar de lady chatterley' Festival de Teatro. Teatro Echegaray. Fecha:20 de enero. Dirección: Antonio Gil. Texto: Roberto Santiago, a partir de 'El amante de lady Chatterley' , de D. H. Lawrence. Interpretación: Ana Fernández. Aforo: Lleno.

¿sabían que todo el mundo tiene lunares? El lunar de lady Chatterley escoge esta anécdota epidérmica como excusa para plantear una historia más allá de El amante de lady Chatterley, la provocativa novela de D.H. Lawrence. El lunar como doble símbolo: la mácula en el irreprochable prestigio de Clifford Chatterley, el marido humillado, pero a la vez como sinécdoque del cuerpo femenino como territorio de (auto)descubrimiento.

Ana Fernández protagoniza un monólogo potente encarnando a la mujer en el banquillo de acusados por tener cuerpo. Un juicio en el que se le pide que sustantive y no adjetive, que se centre en los hechos y se despoje de sus emociones. La actriz echa un pulso consigo misma en un derroche de talento y tablas. El arco del personaje, perfectamente construido, es capaz de sostener por sí mismo la sencillez de la propuesta. Desde una lady Chatterley recatada, puritana y de una ingenuidad verosímil, pasando por el mayor de los sarcasmos con pinceladas de contradicción, para finalmente convertirse en Constance, cabalgando la furia de la injusticia y la libertad del que no tiene nada que perder.

Una puesta en escena bellísima en su simplicidad, un espacio abstracto apuntado solo por líneas. Un mundo geométrico en el que la organicidad femenina es la nota disonante. El alegato feminista final es enardecedor, con un derramamiento épico de adjetivos y piel. Pero el texto y la dirección, aunque irreprochables, no dejan de ser la visión masculina de la libertad de la mujer. Una mujer que reclama su cuerpo y sus emociones, pero no su inteligencia o sus ambiciones. Una hembra que acaba rebelándose por ser madre, no por ser mujer. En definitiva, una apuesta valiente e interesante que sí rompe estereotipos. Ahora solo falta construir una nueva feminidad desde los fragmentos.