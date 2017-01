Un paso por delante

Valse Hot. Live At Sweet Basil

Jim Hall & Red Mitchell.ArtistShare Records / Distrijazz, 2016

Algunas voces autorizadas hablan de ella como de la "más visionaria guitarrista que ha emergido en el jazz desde Bill Frisell y Marc Ribot", mientras que la ortodoxia frunce el ceño y defenestra su modelo tachándolo de frío y artificial. Corroborando la opinión de los primeros, el nuevo álbum de la guitarrista Mary Halvorson ha sido incluido en los primeros puestos de las más solventes listas de lo mejor del pasado año 2016, consagrando de paso a una mujer que, desde su debut en solitario con Dragon's Head (2008), parece destinada, pese a quien le pese, a marcar un hito en la escena de la guitarra contemporánea.

Lo cierto es que nadie puede negar que Away With You fija una deslumbrante cota en la carrera de la guitarrista de Boston. La culminación de un proceso de crecimiento educado -al igual que otros compañeros de generación como el cornetista Taylor Ho Bynum- en la gramática del maestro Anthony Braxton que Halvorson ha sabido reconducir con mano firme y mente abierta. Postergando propuestas individualistas como la de su predecesor Meltframe (2015), Halvorson acude al formato de octeto para materializar un deslumbrante trabajo cuyas ocho piezas (numeradas, al igual que en anteriores trabajos en solitario) reivindican además su papel como compositora y arreglista. Entre la textura camerística de Fog Bank (n. 56) y la milimétrica sincronía de Spirit Splitter (n. 54), el disco transcurre sobre un eficaz equilibrio entre solista y partitura, administrado con mesura por su siempre excitante guitarra. La implicación de una nómina de punteros colegas, el manejo de refrescantes timbres como la steel guitar y el estupendo artwork de Megan Craig rematan un brillante trabajo con el que Halvorson termina dando la razón a aquellos que la señalan como la nueva esperanza blanca de la guitarra jazzística.

away with you

Mary Halvorson Octet.Firehouse 12 Records / Distrijazz, 2016