Un paso más

La ficha 'ROCO VARGAS. JÚPITER' Daniel Torres.Norma. 80 páginas. 18 euros.

Hace ahora un año, me reencontré con la obra de Daniel Torres. El dibujante valenciano había sido muy importante en mi entendimiento del tebeo español y sus posibilidades, allá por la década de 1980. Había coleccionado entonces todos y cada uno de sus álbumes, pero fui dejando de lado sus títulos más recientes; no por falta de interés, más bien por descuido. Esto cambió con La casa (2015), ese asombroso y voluminoso trabajo sobre el sentido y el desarrollo de la vivienda a lo largo del tiempo. Como a tantos otros lectores, me explotó la cabeza, y me puse a recuperar el tiempo perdido. Y en esas estaba, releyendo viejos tebeos y disfrutando como un niño con los nuevos, cuando ha llegado Júpiter, la siguiente aventura de Roco Vargas, el personaje más carismático e importante de la bibliografía de Torres.

Las aventuras de Roco Vargas, escritor de ciencia ficción, piloto, héroe y explorador espacial, agraciadas con la fértil imaginación y la estética clara y hermosísima de Torres, comenzaron en 1983 con la publicación seriada del álbum Tritón en la añorada revista Cairo. Ahora, con Júpiter, Torres recupera de nuevo su juguete favorito.