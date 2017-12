La patrulla de Romita Jr.

La ficha 'MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X, 5: DECISIONES' Chris Claremont, John Romita Jr. y otros.Panini. 696 pág. 44,95 euros.

El quinto volumen de la recopilación de La Patrulla-X en la colección Marvel Gold nos introduce de lleno en la fabulosa etapa dibujada por John Romita Jr., embellecido por las tintas de Dan Green. El tomo incluye episodios publicados, en su mayoría, entre finales de 1983 y comienzos de 1985: son los números 176 a 192 de The Uncanny X-Men (entre los que destaca el dramático enfrentamiento con Kulan Gath y la primera "Vidamuerte" del gran Barry Windsor-Smith), más el divertido anual 8, páginas de Marvel Fanfare 40 (1988), una historieta corta del especial The Best of Marvel Comics (1987), la recordada miniserie de seis números Kitty Pride and Wolverine, del veterano Al Milgrom, y un montón de extras. Los guiones son de Chris Claremont, y a los dibujantes citados se suman Steve Leialoha, Craig Hamilton y Marshall Rogers.