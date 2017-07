"Me voy con pena y dejándolo todo muy atado, ha sido un proyecto maravilloso"

En septiembre cambiará la tranquila Málaga por el "atractivo caos" de El Cairo. La periodista, crítica musical, gestora cultural y escritora madrileña Silvia Grijalba dirigirá el Instituto Cervantes, una tarea que afronta con responsabilidad y mucha ilusión. Aquí seguirá en marcha el proyecto que ella hizo rodar, las actividades de la Casa Gerald Brenan y de la Fundación Pérez Estrada.

-¿Cómo se plantea el nuevo reto de dirigir el Instituto Cervantes en El Cairo?

-Me lo planteo con muchísima ilusión. Además de la difusión del español, el Instituto Cervantes tiene una función cultural muy clara. Creo que por medio de la cultura y de actividades no estrictamente literarias, que pueden tener que ver con otras disciplinas artísticas o incluso la gastronomía u otras formas de entender la vida, se puede llevar el español a otros países.

-¿Abruma esta responsabilidad?

-Abrumada no sería la palabra, aunque quede mal decirlo. Siempre he sido valiente y, aunque El Cervantes me da un respeto inmenso, supongo que me ha pillado en un momento de mi vida que es el adecuado. Tengo mucha experiencia en la gestión cultural, algo que me faltaba hace unos años, y tengo esa parte literaria que siempre he tenido. Voy con mucha fuerza, pero abrumada no. Siempre he sido muy constante.

-Entiendo que vivir y trabajar en Egipto no debe de ser especialmente fácil...

-A mi me parece muy interesante, la verdad. He vivido en la India y el mundo árabe, África y Asia, me parecen fascinantes. Me apetece mucho este reto de vivir en Egipto. Ya sé lo que es vivir en una ciudad grande, con un caos muy atractivo y un poso cultural tremendo. No me asusta, al contrario, me hace muchísima ilusión.

-¿Qué le causa mayor motivación de su nueva tarea? ¿Qué líneas de trabajo le gustaría articular?

-En estas jornadas que se inauguran el lunes en Málaga se podrá definir mejor la guía a seguir del Instituto Cervantes, sobre todo para los que somos nuevos. Aún así, la línea que yo tengo en mente tiene bastante que ver con el trabajo seguido desde siempre por la institución y lo que el director Juan Manuel Bonet y el secretario Rafael Rodríguez-Ponga proponen. Tengo bastante experiencia en apartados que no tienen que ver con lo literario, como la música, las artes plásticas y la vanguardia. Y allí, aparte de todo el valor arqueológico, de los hispanistas y la literatura clásica, hay una serie de centros muy interesantes de arte puntero. Creo que puede haber una mezcla muy productiva de lo local, cuyo tratamiento es esencial si estamos allí, con un punto de vanguardia. Este Cervantes puede ser un sitio bueno para combinar lo nuevo y lo clásico, El Cairo es una especie de Nueva York de la zona, hay de todo y eso es muy atractivo.

-¿En qué punto deja la Casa Brenan y la Fundación Pérez Estrada?

-Lo voy a dejar con mucha pena, porque es un proyecto maravilloso y he tenido muy buena relación con la fundación y la familia Pérez Estrada, les estoy muy agradecida, me han ayudado muchísimo. Me voy dejándolo todo muy atado, hay una serie de proyectos en marcha que van a seguir en marcha. Nadie es imprescindible, eso es evidente, pero esa responsabilidad la tengo y todo lo que estaba programado para este año está muy avanzado. Además, hasta que me incorpore en Egipto aceleraré el proceso para que realmente esté todo en marcha y que la persona nueva que llegue lo tenga todo muy fácil.

-¿Cómo han sido estos años al frente de ambas instituciones?

-Han sido apasionantes, la verdad. A la Casa Gerald Brenan se le dio un giro total y la valoración es muy positiva. Han habido muchos actos de mucha calidad. Entre las actividades propias de la casa y la Fundación Pérez Estrada han pasado nombres que yo creo que son fundamentales, Tom Burns Marañón, Ian Gibson, Escotado, Nuno Júdice, Gonzalo Tavares, Cristina Morató, Javier Moro... Hemos hecho varios seminarios internacionales y creo que se ha conseguido que el nombre Casa Gerald Brenan se conozca a nivel nacional e internacional, que es algo muy importante. Hicimos los pasaportes en los que se hicieron fotos Loquillo, Bunbury, un montón de escritores... En el disco de Pérez Estrada ha participado Bunbury... Yo la verdad es que me voy muy satisfecha, porque se ha conseguido que se hagan actividades y dar a conocer sus obras.

-¿Qué proyectos deja en marcha?

-Pues el segundo disco de Rafael Pérez Estrada, el volumen que se va a publicar este año de las obras completas y seguirá en otoño el seminario de la imaginación.

-¿Cree que todavía hace falta mayor reconocimiento a estas figuras en su tierra?

-A Rafael Pérez Estrada en Málaga se le quiere muchísimo pero sí que hace falta, por ejemplo, reunir sus obras, muchas dispersas. Algo que creo que es esencial y que va a hacer que se conozca mejor. Se le quiere pero nunca está demás que se amplíe ese conocimiento. Y Brenan es bastante conocido en Málaga, hay un montón de calles e institutos con su nombre. Pero gracias al disco creo que una generación nueva ha conocido de otra manera a estos autores. Sí que ha habido un acercamiento.

-Sus nombres también han traspasado fronteras en estos años...

-Pues sí, hay que recordar que la inauguración de la Casa Gerald Brenan salió en el Newsweek. Efectivamente sí que ha traspasado nuestras fronteras, el disco de Rafael Pérez Estrada se ha vendido en México y Alemania muchísimo gracias a Bunbury. Por ahí está la labor que seguro que la persona que me sustituya seguirá haciéndola. Y hará cosas a su manera que seguro que son magníficas y que dan otro punto de vista.

-¿Se sabe ya quién le cogerá el relevo?

-No, hombre no, que estoy todavía viva...[risas] Es que esto ha sido todo muy repentino, también para mí. Yo creo que no ha dado tiempo para pensar en quien puede ser.