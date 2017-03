Cuando la pintura está por encima de todo

Podría parecer que los grandes lienzos de Matías Sánchez están pintados un momento antes de ser vistos por el espectador. Espontáneos, frescos, repletos de libertad, cargados de arrepentimientos, de capas e iconografía de su imaginario personal. Pero la verdad es que ninguno de los elementos que los forman son fruto de la improvisación. Cada detalle, cada pincelada está pensada, analizada, mirada y remirada para que encaje en el todo concebido por el artista. Y ese escenario no es otro que la reivindicación del lenguaje pictórico como protagonista absoluto de la obra. "El cuadro está afrontado desde el punto de vista de la pintura como lenguaje, lo otro es anecdótico", explica Sánchez, que acaba de inaugurar en JM Galería la muestra Trinchera. En la exposición cuelga un total de 18 piezas realizadas en 2016, cinco de ellas de gran formato, hasta el 20 de mayo.

Lo primero que recibe al espectador son cuatro obras de 2,5 por 2 metros. En una de ellas se puede leer la palabra "Trinchera". "No es una serie temática, hemos elegido estos cuatro pero tengo como 25 ó 30 óleos del mismo formato, son piezas independientes que el único elemento que las une es la pintura", dice el pintor afincado en Sevilla. También habla de la iconografía figurativa que se observa en sus piezas. "Para mi es algo superfluo, es la piel del cuadro y no tiene mucha importancia", dice. Sobre todo, comenta, porque no siente la necesidad de imponer al espectador una lectura dirigida de su obra. "Lo que los cuadros cuentan para mí no es significativo, lo que me interesa es el lenguaje de la pintura", agrega Sánchez. Y como la música que se siente y no tiene necesidad de explicación así demanda el creador el acercamiento a su obra. "Me niego a plantear una explicación de mi obra, sería tener que utilizar otro lenguaje, la literatura en este caso, para explicar mi lenguaje", considera y subraya que sus creaciones bien podrían ser abstractas.

Bajo el título 'Trinchera' la muestra reúne 18 piezas de 2016 en las que "suma y decanta"

"Quiero que cada espectador delante del cuadro, mío o de cualquiera, tenga una experiencia propia al enfrentarse a él, no me interesa guiar la forma de que cada uno entre en la obra", pide Matías Sánchez. El galerista Javier Marín agrega que la clave para ver la obra "es que sea libre para interpretar y percibir, es la libertad que él mismo utiliza a la hora de crear". Caras con grandes narices, piernas, manos, huesos, un búho, una pistola, un huevo frito... "La iconografía la utilizo porque forma parte de mi cotidianidad pero no porque tenga una lectura a seguir, que le sugiera a cada uno lo que sea", afirma y añade que "pongo un huevo frito porque me funciona bien en este lugar, no tiene un simbolismo especial".

Ésta es la cuarta vez que Matías Sánchez (Tübingen, Alemania, 1972) expone en la galería malagueña y se puede observar, como señala Javier Marín "una evolución en su obra". "Considero que es una pintura más consolidada pero en la que también llevo referencias a todo lo anterior, hay una suma y una decantación", dice el artista que relata su proceso creativo. "Empiezo con una mancha y sigo un proceso de trabajo muy intuitivo, hago cosas pequeñas y grandes pero no son bocetos, sino análisis que me sirven como estímulo, todo el día estoy haciendo algo", confiesa.

A las 7:00 de la mañana Matías Sánchez ya está en el estudio, frente a sus lienzos. "Voy pintando por capas, tachando, poniendo, hay mucho tiempo invertido en mirar la obra, mucho tiempo de reflexión aunque parezcan cuadros muy frescos", comenta e indica que hay obras que termina en dos semanas y otras en las que invierte meses. "Y están aquellas que dos años después retoco algo que no me cuadraba y al final rehago el cuadro entero", apunta.

Años de estudio y experiencia, el haber visto y analizado a los grandes maestros, su bagaje cultural le sirve a Matías Sánchez para esta "labor de sacerdocio" a la que dedica de 9 a 10 horas diarias. Puede trabajar en 20 ó 30 piezas a la vez y considera que se trata de "un oficio de paciencia, de insistencia y análisis, nada es casual, todo está concebido a conciencia". Eso sí, "luego está la parte del receptor", señala pero "yo no pinto pensando en él sino en el cuadro", destaca.

Galerías de Italia y Canadá le mueven sus obras, bien acogidas en países como Suecia y Dinamarca. Su mundo "un poco obsesivo" en el que todo gira en torno a la pintura lo ha llevado a ferias internacionales como ARCO, Art Dubai, India Art Fai, Art Toronto, Art Moscow, Scope New York, MACO México, Scope Miami, Contemporary Istambul y Art Chicago, entre otras. Ha realizado exposiciones en muchas ciudades de España, así como en Berlín, Oporto, Moscú, París, Milán, Toronto, Palermo, Líbano, Los Ángeles, Kiev, Oslo, Munich... En Málaga también estuvo presente en el Centro de Arte Contemporáneo con la muestra Elegidos para la gloria.