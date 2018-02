Una precuela para disfrutar

La ficha 'ANTES DE WATCHMEN: MINUTEMEN' Darwyn Cooke y otros.ECC. 264 páginas. 27 euros.

Sí, sí, lo admito, al final he caído, y la culpa la tiene Darwyn Cooke. Me prometí no leer las dichosas precuelas, me dije que podía pasar sin Antes de Watchmen, que me bastaba con la obra maestra de Alan Moore y Dave Gibbons… hasta que le eché un vistazo al tomo Minutemen. Y es que Darwyn Cooke era (cuesta trabajo usar el pasado) un genio de la narrativa gráfica y su interpretación del viejo grupo de superhéroes ideado por Moore es una auténtica preciosidad, un maravilloso disfrute de la primera página a la última. Además, la presente recopilación, que recoge la miniserie de seis números escrita y dibujada por el autor de La nueva frontera, se completa con el especial Dollar Bill, escrito por Len Wein y dibujado por otro virtuoso, Steve Rude, y los dos números de Moloch, nada menos que de J. M. Straczynski y Eduardo Risso. Quién podría resistirse…