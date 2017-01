Los primeros libros de 2017

Entre inquietudes, desvelos y amenazas de zozobra, al menos una certeza positiva estimula el arranque de 2017: las editoriales españolas han preparado un sugerente programa de lanzamientos literarios para los primeros meses del año, con Valle-Inclán, los románticos alemanes, Cercas, McCullers, Hemingway y Talese entre sus protagonistas.

Empecemos con Valle, protagonista en Debolsillo con la publicación de su obra completa, cuyos dos primeros tomos saldrán a la venta en febrero, el primero con sus sonatas y sus primeras narraciones (Femeninas, Jardín umbrío...) y el segundo con sus Comedias bárbaras y dramas iniciales como La marquesa Rosalinda o Voces de gesta, pertenecientes a un temprano ciclo eminentemente modernista que tiende al simbolismo y bebe de fuentes de inspiración muy diversas que lo acercan al terreno mítico y al satírico. Una de las grandes voces de la literatura española, "al mismo tiempo nuestro predecesor y nuestro contemporáneo", según Antonio Muñoz Molina.

Otra recuperación íntegra, en este caso a cargo de Seix Barral, es la de Carson McCullers, con motivo del centenario de su nacimiento y el cincuentenario de su muerte. Una autora fundamental de la narrativa norteamericana contemporánea, que transmitió con maestría la grandeza y la tragedia del alma humana y supo iluminar la fragilidad y el silencioso esplendor de la existencia. La editorial anuncia para enero La balada del café triste, Reflejos en un ojo dorado, Reloj sin manecillas y El aliento del cielo, y para junio El corazón es un cazador solitario, El mudo y otros textos e Iluminación y fulgor nocturno.

Seix Barral celebra también el 50 aniversario de la publicación de Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, obra cumbre de la literatura hispánica del siglo XX, con una edición que incorpora el expediente que le dedicó la censura y un texto del autor, inédito en España, que explica el proceso administrativo que sufrió la novela, postergando su salida a la luz desde que recibiera el premio Biblioteca Breve en 1964 hasta 1967. La noche habanera, insular y urbana, es protagonista de este relato. Todas las noches quieren fundirse o se funden en la sola, larga noche del libro, lenta y reveladora.

El mismo sello anuncia para febrero y marzo, respectivamente, los nuevos títulos de Enrique Vila-Matas, Mac y su contratiempo, e Ignacio Martínez de Pisón, Derecho natural. En el primero Mac acaba de perder su trabajo y pasea a diario por El Coyote, el barrio barcelonés donde vive. Está obsesionado con su vecino, un famoso y reconocido escritor. En el segundo, al tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una España en pleno proceso de apertura tras la Transición, Ángel siente la imperiosa necesidad de dotar de sentido a las cosas, de encontrar un orden, ya que su familia ha sido un modelo de inestabilidad y desorden.

La oferta narrativa del comienzo del año (febrero) incluye también, en Literatura Random House, El monarca de las sombras de Javier Cercas, en la que, según la editorial, "da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la cuestión sobre la herencia de nuestro pasado reciente que 16 años atrás abrió con Soldados de Salamina". Algunas familias tienen un héroe oficial; en la de Cercas lo fue durante muchos años Manuel Mena, un joven que al estallar la Guerra Civil se incorporó al ejército de Franco, que participó en los combates más duros de la guerra y que en septiembre de 1938 murió en la batalla del Ebro. Este libro narra la búsqueda de su rastro perdido.

Literatura Random House despedirá el invierno con La parte soñada de Rodrigo Fresán. Una obra que busca respuestas a la pregunta "¿cómo sueña un escritor?" explorando las visiones vigilantes de alguien que está cansado de perseguir la interpretación de su vida sonámbula y de esperar a que su obra en trance recupere el sentido. O tal vez sigue el tránsito de alguien con demasiada energía para reinterpretarlas y reescribirlas a su manera. Ese escritor que ya no escribe ni duerme y que intenta recuperar la trama de una noche de su infancia.

En el mismo, también en marzo, otro nombre mayor, el Nobel J. M. Coetzee con Los días de Jesús en la escuela, secuela de La infancia de Jesús. Una historia sobre la identidad, la amistad y la fuerza de los lazos familiares.

Para los aficionados a la narrativa Galaxia Gutenberg ofrece a Andrés Ibáñez, que después de Brilla, mar del Edén se adentra con La duquesa ciervo en un mundo fantástico y medieval para contar la historia de Hjalmar, aprendiz de mago, Madeleine Thien (No digas que no somos nada) y Mario Levi (He hecho un pastel para ti). Y Alfaguara a Guillermo Arriaga (El Salvaje), Ottessa Moshfegh (Mi nombre era Eileen), David Foenkinos (La biblioteca de los libros rechazados), José Carlos Llop (En la ciudad sumergida), Benjamin Black (Las sombras de Quirke) y Pierre Lemaitre (Recursos inhumanos), además de Gay Talese, que en El motel del voyeur plantea "una historia increíble y real que abre un debate ético" a partir de un misterioso hombre de Colorado que lo hace partícipe de una circunstancia sorprendente: había comprado un motel para dar rienda suelta a sus deseos de voyeur. En el mismo sello cabe destacar asimismo a Luis Mateo Díez con Vicisitudes y Carme Riera con Las últimas palabras.

Debolsillo lanzará una nueva traducción (de Miguel Temprano) de Al otro lado del río y entre los árboles, una de las últimas novelas de Hemingway (coincidiendo, en marzo, con el estreno de una versión cinematográfica protagonizada por Pierce Brosnan), en Destino podrá leerse lo nuevo del premio Nadal Sergi Vila-Sanjuán, El informe Casabona, Plaza & Janés satisfará a los fans de Stephen King con la colección de relatos El bazar de los malos sueños y Lumen apuesta por voces femeninas: Anne Tyler (Corazón de vinagre), Elsa Morante (La isla de Arturo y Mentira y sortilegio) y Natalia Ginzburg (A propósito de las mujeres y La ciudad y la casa). En Libros del Asteroide, un menú con Leo Perutz (El maestro del juicio final), Jonathan Lee (El gran salto), Léa Cohen (Adiós, Bruselas) y Laurie Colwin (Felicidad familiar). Y en Siruela, Dario Fo (El campeón prohibido), Alexis Ravelo (Los milagros prohibidos) y Clarice Lispector (La lámpara), además de El más bello amor, antología de cuentos amorosos del siglo XIX (Balzac, Poe, Baudelaire, Gautier, Proust, Chéjov...) al cuidado de Mauro Armiño.

En la avalancha de ensayos que se avecina, Taurus anuncia para después de la Navidad Cultura de Terry Eagleton. El crítico inglés analiza cómo la cultura y nuestra idea de ella han evolucionado a lo largo de los dos últimos siglos. Habla con frescura de arte, literatura, filosofía y antropología y enlaza sus ideas con las de grandes pensadores. El mismo sello propone Contra las elecciones de David Van Reybrouck, sobre la crisis de las democracias, Cronometrados. Cómo el mundo se obsesionó con el tiempo de Simon Garfield y Cronistas bohemios deMiguel Ángel del Arco, un viaje a la España de 1900 con Luis Bonafoux, Antonio Palomero, Pedro Barrantes, Joaquín Dicenta y Alejandro Sawa.

Jesús Eguiguren y Luis Rodríguez Aizpeolea publicarán en Aguilar ETA. Las claves de la paz. Confesiones del negociador, una reconstrucción del proceso que llevó al abandono de la actividad terrorista de la banda, y Debate lanzará Sabias. La cara oculta de la ciencia, en el que Adela Muñoz Páez rescata las historias de mujeres que han hecho contribuciones relevantes al mundo científico, además de Sueños de tierra y cielo de Freeman Dyson, una celebración de las ideas heterodoxas y el espíritu soñador que deben acompañar a toda investigación científica, y Sin palabras. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política? de Mark Thompson, que considera que la retórica política se ha convertido en algo dudoso y decrépito y el recelo hacia los políticos no ha hecho más que contribuir al voto populista.

Ariel recupera a Sigmund Freud con La hipnosis. Textos (1886 - 1893), una recopilación de escritos inéditos que arroja luz sobre la génesis del psicoanálisis, con introducción y presentación de Mikkel Borch-Jacobsen, y sumará a su catálogo la nueva obra de Noam Chomsky, ¿Qué clase de criaturas somos?, ilustrativa síntesis de las reflexiones de toda una vida.

Lumen presenta en un volumen la poesía esencial (Poesía reunida) de William Carlos Williams, un clásico de la literatura americana del siglo XX, con traducción de Juan Antonio Montiel y Edgardo Dobry. Poesía transparente, llena de imágenes inolvidables, es una fuente inagotable de emoción y reflexión. Y Galaxia Gutenberg enriquece su colección poética con la antología Floreced mientras. Poesía del romanticismo alemán, que incluye, seleccionadas y traducidas por Juan Andrés García Román, las piezas más emblemáticas de Hölderlin, Novalis, Tieck, Brentano y Heine, entre otros.

Y en el ámbito de las biografías, José Antonio. Realidad y mito de Joan Maria Thomàs(Debate), un nuevo enfoque sobre Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, y Heavier than heaven de Charles R. Cross (Reservoir Books), sobre Kurt Cobain, el líder del grupo Nirvana, muerto a los 27 años por decisión propia. Malpaso trae las memorias del compositor Philip Glass, Palabras sin música.