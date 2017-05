"Soy un psicodélico, todo es un viaje para mí"

Lucas Pez Mago, el nuevo alter ego de Lucas Álvarez de Toledo, cantautor madrileño que ya ha girado por gran parte del Globo llevando sus canciones. Ahora, con su nuevo disco Partitura de un silencio y un libro de poemas y otro de viajes, comienza su nueva gira por España y Latinoamérica. Lucas Pez Mago, componente de la banda de Marwan, tiene cinco discos editados en España a lo largo de su carrera, uno de ellos en Argentina y Uruguay. Ha escrito canciones, música y letra, para artistas de estilos muy diferentes al suyo, como Raphael, Mónica Molina, Clara Montes o Malú.

-¿Cómo nace el proyecto Pez Mago?

-De una necesidad de crear que viene de muy lejos.

-¿Quién da forma al Proyecto Pez Mago?

-El nombre está inspirado en varios encuentros con el psicomago Alejandro Jodorowsky en la isla de Formentera. En la forma musical, en la producción y en más cosas me ha ayudado mi amigo Jairo Zavala, de Depedro, banda de la que he sido miembro durante cinco años. Ahora actuó mucho en solitario como Pez Mago, pero ha sido trío, quinteto y dúo según la gira.

-¿En qué consiste el psicofolk de autor o, mejor dicho, le gusta que le relacionen con ese género musical?

-Bueno, es un palabro que me inventé. Intento mezclar la poesía con la música, pero también hay mucho humor y mucho ritmo e intensidad en los conciertos. Hay gente que llora con algunas canciones y luego se muere de risa en otras partes del espectáculo. Intento que cada actuación sea un viaje para el público como lo es para mí. Soy un psicodélico porque todo es un viaje para mí, y la canción de autor es parte del folk. ¿O no?

-En sus letras habla del milagro de la vida, como contra posición a las cosas efímeras y superficiales, ¿Qué cree que tiene de valor la canción de autor con respecto a otras propuestas musicales?

-Tiene el valor de la desnudez en la canción cuando la defiendes con pocos instrumentos. Es la canción tal y como vino al mundo. La cercanía es algo que la gente aprecia mucho también. Obviamente las composiciones son o intentan ser más personales. Es algo que no suele irse en la radio, digo yo…

-De sus múltiples viajes a lo largo del mundo, hay muchas historias muy interesante y vivencias muy especiales, pero me quedo con la anécdota que le ocurrió en la India, ¿podría hablar de ella?

-Desde que volví de India no he vuelto a quejarme de la vida de artista. Allí conocí a grandes músicos que vivían con un cuenco de arroz al final de la jornada por todo un día de trabajo. Hablo de tocar con una enorme sonrisa en la cara. Hablo de irradiar felicidad y un agradecimiento por estar vivo. Eso es algo que muchas veces olvidamos en Occidente. Aquí damos por hecho muchos privilegios y no nos contentamos con nada. Nos comparamos siempre con alguien que tiene más éxito, que gana más dinero o que tiene más seguidores. Tal vez exagere, pero creo que poca gente contempla su realidad desde una perspectiva global. Nos comparamos solo con el vecino rico o con el famoso de la tele.

-¿Por qué eligió ser cantautor?

-Soy incapaz de escuchar una canción en castellano que no le de importancia a la letra. Tengo amigos músicos a los que les pasa lo mismo con la música o la producción de las canciones, es decir, todo lo contrario que a mí. Hasta que no escuché a Silvio Rodríguez en el año 1996 mi interés por la música en castellano era muy poco. Solo la poesía (como meta) me animó a escribir canciones en esta lengua. Yo me crié en Londres y he mamado mucho de la música anglosajona. Dylan, Bowie, Cohen, pero también Led Zeppelin, Beatles.

-Autor inconformista, cuidadoso, luchador. ¿Cuál es su próximo reto?

-Mi próximo reto es escribir mejor, seguir ilusionado con lo que hago y seguir con salud, cerca de la naturaleza y del éxito del que hablaba antes.