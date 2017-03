"Tuve miedo de que radicales religiosos intentaran interrumpir el rodaje"

El director israelí Emil Ben-Shimon pasó ayer por cine Albéniz en una premiere de su filme El balcón de las mujeres, que se estrena mañana en España. La película es un cálido retrato de una pequeña comunidad israelí que busca un equilibrio entre los rituales y los valores más progresistas representados por un grupo de mujeres que luchan por la igualdad y la libertad.

-¿Cómo surgió la película? ¿Cómo ha sido el trabajo hasta llegar a las salas?

-El trabajo ha sido rápido y emocionante; sentí la urgencia de contar esta historia. Por suerte, he tenido el privilegio de trabajar con algunos de los mejores actores de Israel, a los que les encantó la historia y mi visión al respecto y que comprendieron la gran importancia de contar esta historia, y pusieron todas sus energías en ello. Trabajar con este conjunto de actores es una experiencia muy fuerte, hemos sido una gran familia a lo largo de toda la producción.

-¿El balcón de las mujeres es una metáfora, una forma de explicar las desigualdades entre ambos géneros en estas comunidades a través de una historia sencilla?

-Me gustan mucho las historias sencillas y los héroes populares, y la complejidad la busco dentro del trabajo cinematográfico en sí. No cabe duda de que El balcón de las mujeres es una metáfora, pero dejo la interpretación de la metáfora para que los espectadores la entiendan por sí mismos.

-¿Por qué ha elegido la religión como núcleo central de la película?

-Siempre me he sentido atraído por la religión, quizá porque de niño vivía al lado de una sinagoga y oía las oraciones desde la ventana. He intentado contar una historia sobre una comunidad, y la idea de la guionista Shlomit Nehama sobre una comunidad que entra en crisis tras el desastre que ocurre en su sinagoga me gustó mucho.

-Tratar un tema que supongo que es delicado, ¿ha sido difícil?

-Sin duda, el tema es delicado, y tuve mucho miedo de que radicales religiosos intentaran interrumpir el rodaje al enterarse de lo que estábamos rodando. Estoy recibiendo un montón de mensajes de espectadores que me preguntan de dónde sacamos el valor para contar esta historia. Mi respuesta es simple: el arte del cine no es para cobardes.

-Eti le dice a su nieto que nació "con un cerebro en la cabeza y un libro bajo el brazo" y que eso es lo que necesita. ¿Es un alegato contra las imposiciones más estrictas de cualquier creencia?

-Sin duda; es una afirmación universal, cuyo objetivo es recordar a cualquier persona creyente que debe tomar decisiones lógicas y no seguir ciegamente a ningún líder.

-Las mujeres toman posturas muy diferentes tras la charla del rabino. Sin embargo, se rebelan más que los hombres. ¿Cree que son más valientes?

-Las mujeres son indudablemente más valientes. En especial Eti, la heroína de la película, interpretada por la maravillosa actriz Evelin Hagoel, que no baja la cabeza ante el autoritario rabino y no esconde sus principios en ningún momento.

-La discriminación de la mujer queda patente en su película, ¿puro reflejo social?

-La película representa a una comunidad muy específica, no representa a toda la sociedad israelí, que es profundamente liberal.

-¿Cómo cree que funcionará en los cines españoles?

-Creo que el público en España se identificará con las facetas humanas que la película representa, y se dejará llevar por las mujeres fuertes y de un temperamento cálido que luchan contra la injusticia que se les hace.