El "regreso a la senda de las transferencias corrientes" de la Junta para sus pagos

Dado el sostenimiento del Consorcio de la OFM al 50% entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en las presentaciones de cada nueva temporada de abono, ocasión en que los responsables de consorcio tienen oportunidad para reunirse en un encuentro público, abundan los mensajes cargados de intenciones mucho más allá de lo expresado. Es el alcalde, eso sí, quien tiene especial querencia a aprovechar la coyuntura, y ayer no quiso perder la oportunidad dada la presencia del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Así, además de volver a poner sobre la mesa el asunto del auditorio, De la Torre agradeció el "esfuerzo" de la Junta para "igualar" las cantidades invertidas en el Consorcio, una reclamación municipal repetida durante los años en los que la participación al 50% no ha sido precisamente exacta y en los que el Ayuntamiento ha cubierto el porcentaje que ha dejado de aportar la Junta. No menos significativo fue el agradecimiento del gerente de la OFM, Juan Carlos Ramírez, a la Junta por haber regresado a "la senda de las transferencias corrientes" para su inversión en el Consorcio en lugar del modelo de subvenciones directas que aplicó el entonces consejero de Cultura Paulino Plata en 2012 y que se ha mantenido durante estos cinco años. La Filarmónica siempre se ha opuesto a este último procedimiento al considerar que se le obligaba a competir con otras instituciones culturales andaluzas para conseguir los importes y que un consorcio como el de la OFM precisa de instrumentos financieros estables. La Junta ha defendido siempre que las inversiones para la OFM estaban garantizadas, pero la estabilidad no ha sido siempre la deseable: el año pasado, el Gobierno andaluz aportó una inyección extra de 250.000 euros (junto al Consistorio hispalense) más otra de 326.000 euros en dos años a una Sinfónica de Sevilla en apuros y redujo en 330.000 euros su aportación a la OFM, una rebaja que asumió el Ayuntamiento.