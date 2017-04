Los rincones de 'The Spirit'

La ficha 'LOS ARCHIVOS DE THE SPIRIT, 25' Will Eisner y otros.Norma. 200 páginas. 35 euros.

El tomo 25 de Los archivos de The Spirit nos ofrece las tiras diarias completas de la serie, publicadas originalmente entre 1941 y 1944. Según Will Eisner: "Las tiras de The Spirit fueron en su mayor parte escritas y dibujadas por mí durante las primeras seis semanas de su existencia. Entonces fui llamado a filas y el dibujo pasó a ser realizado por Lou Fine siguiendo mi guion. Recuerdo hacer los bocetos y bocadillos por la noche en los barracones (…). Después esto se volvió demasiado difícil, y Jack Cole se ocupó de la tira. (…) La tira de The Spirit murió, desafortunadamente, después de menos de un par de años, porque Jack Cole tenía demasiado trabajo con el resto de historias que hacía (como Plastic Man), mientras que Lou Fine no deseaba hacer una tira diaria". Un libro histórico que nos acerca a un rincón poco conocido del cómic por excelencia.