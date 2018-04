"Tengo la sensación de haber hecho muy poco, como de estar empezando"

-¿Qué podemos encontrar en Bajo tus alas?

-Es un disco puro de Niña Pastori, de lo que vengo haciendo normalmente, aunque bueno, el disco iba como más latino, más arrimado a la salsa. Por supuesto con mi voz flamenca, mi manera de sentir, pero más dentro del pop, más dentro de esa idea, que es como más abierto, más de canciones y no tanto de palos del flamenco.

-¿Cómo ha sido colaborar con Pablo Alborán, Vanesa Martín, Manuel Carrasco y Guaco?

-Con Pablo llevábamos mucho tiempo intentando coincidir en algún concierto, hacer algo juntos, que yo sé que él ha hecho en sus directos algunas canciones mías; y siempre coincidía que cuando él estaba en Madrid yo estaba por aquí en Andalucía, siempre era como detrás el uno del otro y nunca era posible. Y bueno, estaba él grabando el disco y estábamos nosotros también en proceso de grabación y nos mandó un trocito de una canción que él ya no iba a hacer en su disco y le pedimos que nos la diera y la cantara con nosotros y ha quedado una maravilla. Es un tema compuesto por él, se llama La mudanza y es súper bonita. Y luego con Vanesa pues igual. Yo sé que a ella le gusta lo que yo hago y a mí me encanta lo que ella hace. Tenemos una admiración mutua. Y también igual: siempre hemos intentado hacer algo juntitas y se ha dado la oportunidad ahora. Vanesa, que también tiene una personalidad como muy marcada, que cante lo que cante se nota que es ella... Está fantástico. Y luego Manuel pues lo mismo: me encanta Manuel, me encanta como transmite, cómo llega directo. No hay filtro, como directo al corazón. Luego con los Guacos pues ingual. Ellos son venezolanos, hemos coincidido muchas veces, en las nominaciones de los Grammy hemos estado juntos varias veces, y como te ven, igual: "a ver si hacemos algo juntos, a ver si cuadra".

-¿Habrá alguna posibilidad de veros juntos en el escenario durante la gira?

-Creo que sí, creo que tenemos que hacer algo juntos seguro. Si no yo con ellos, ellos conmigo. El tema tendremos que hacerlo en algún momento para que la gente lo pueda ver. Ojalá que sea prontito y que cuadren también las fechas. Al final muchas veces también es eso. Pero yo creo que ahora los artistas estamos como más unidos. Esto de las redes sociales puede tener su parte, que a lo mejor no es tan positiva, pero yo creo que en el sentido para nosotros estamos más unidos porque nos estamos enterando verdaderamente lo que hace uno y lo que hace otro. Esto es algo directo. Antes pues tenías que seguir mucho a un artista y gustarte mucho para saber lo que estaba haciendo. Pero ahora con el tema de las redes sociales estamos todos al día, es un cotilleo absoluto. También te enteras de las cosas buenas, de todo lo positivo que le está pasando a un compañero tuyo y bueno, pues te da alegría y al final nos está uniendo mucho.

-¿Cuál ha sido el proceso de creación para el disco?

-Al final esto es como cada disco. Cuando una termina de grabar pues tienes tu momento de relarte un poquito, de estar en familia, y ya se empieza. Esto creo que es de una forma natural y que te lo va pidiendo un poco el cuerpo, a crear tu propia música. Desde que estoy con Chaboli, que componemos los dos juntos desde el disco de María -estamos hablando del año 2002-, estamos los dos trabajando juntos y bueno, como vivimos juntos también -lógico porque es mi marido- pues estamos ahí siempre, criando y sacando cositas. Él siempre está con su guitarra en la mano, con su piano cerca y siempre estamos ahí. Y sale siempre de una forma yo creo que natural. Y al final vas expresando un poquito el momento por el que estás pasando, y yo creo que estamos en un momento, no sé, fantástico, la verdad. Acabo de cumplir 40 años, y este es el décimo disco y tengo la sensación como de haber hecho muy poco, de estar empezando, o será que empiezo a saborear más lo que hago. Cuando eres más jovencita lo vives todo muy intenso pero muy deprisa y sin pararte en las cosas. Y ahora bueno, empieza una a pararse un poquito en todo y a disfrutar verdaderamente de esta profesión que es maravillosa.

-¿Con qué se queda de esos más de veinte años de experiencia?

-Es muy difícil quedarme con algo, pero bueno, si tengo que elegir es la posibilidad de haberme rodeado siempre de los mejores. Dentro del flamenco he estado con los mejores, dentro de la música ya en general, porque también he tenido mucha gente de fuera del flamenco que ha colaborado, o que, bueno, ha tocado en algunos de mis discos. He trabajado con gente de Londres, de parte de Sudamérica mucho, de Latinoamérica, con cubanos... con muchísima gente, y considero que lo mejor de la música. He tenido la gran suerte con Juan Luis Guerra, con Carlos Santana, con Rubén Blades, con Alejandro Sanz... Yo creo que he tenido la posibilidad de conocer y de tratar con los mejores, musicalmente hablando, y yo creo que eso es lo más bonito que puede tener una artista: admirar a gente y que esa gente a su vez te admire a ti y quiera hacer cosas contigo. Eso no tiene precio.

-La música avanza por distintos estilos pero el flamenco siempre está ahí, ¿cuál es su futuro?

-Yo creo que es bueno, porque el flamenco es pureza y el flamenco es transmitir, y la vida da muchas vueltas pero al final lo que queremos y lo que buscamos todos es la emoción y yo creo que siempre va a estar. Hay momentos para todo; tuvo su momento de mucha gloria. Yo creo que después de la muerte de Camarón hubo un momento una ola grande en la que la gente empezó a descubrir lo grande que era este artista, cómo estaba lo que movía y tal. Es como que coge un aire y luego afloja y tira más para el rock o tira más para el momento que está hora, la movida del reggaeton, de rapear... Pues bueno, eso son momentos que es lógico que tiene que ir pasando, como la moda, ¿no? Cuando se lleva la campana, se lleva el pitillo, se lleva... no sé, pienso que eso es normal. Pero como tú bien dices el flamenco siempre está ahí, porque el flamenco es una música para mí que se distingue al resto por eso, ¿no? Porque el flamenco al final es una música que emociona muchísimo a la gente y transmite mucho.