No sólo corazoncitos

Francisco de Paula González (Sevilla, 1978), más conocido como Blue Jeans (seudónimo adoptado a cuenta de la canción del grupo Squeezer, entre cuyos fans no se incluye precisamente), atiende a la llamada de Málaga Hoy en una cafetería a la que acude todas las mañanas a escribir. Lleva ya dos meses entregado a una nueva novela sobre la que los editores no le permiten desvelar mucho: "Sólo que la protagonista se llama Julia y que sorprenderá a los lectores. Seguramente no habrá tantos corazoncitos de por medio". Eso sí, el autor defiende que en su obra, verdadero fenómeno superventas de la literatura juvenil desde que en 2009 publicara Canciones para Paula (a la que han seguido otros diez títulos integrados en tres series: Canciones para Paula, El club de los incomprendidos y Algo tan sencillo), y reconocida con el Cervantes Chico en 2013, hay mucho más que corazoncitos. Y para demostrarlo acude a su último libro publicado, Algo tan sencillo como estar contigo (Planeta) con el que clausura la trilogía Algo tan sencillo y en el que sus protagonistas afrotan su primer curso universitario, con los correspondientes retos relativos a la recién estrenada mayoría de edad. "Hay amor, por supuesto, pero también misterio y otros ingredientes. Todos los personajes siguen un desarrollo lleno de luces y sombras, porque las personas no somos ni blancas ni negras", sostiene Blue Jeans, que hoy a las 17:00 firmará ejemplares del libro en Fnac Málaga.

Buena parte de las dosis de misterio las aporta el personaje llamado Manu, a la sazón malagueño ("¡Es que el otro protagonista masculino es sevillano y me apetecía ver a los dos compitiendo por la misma chica!", apunta el escritor al respecto), que siembra toda la narración de dudas sobre su paradero hasta un sorprendente final. Sobre la evolución respecto a los dos títulos previos de Algo tan sencillo, Blue Jeans explica: "Me interesaba mucho ambientar la novela en una residencia de estudiantes, porque es un lugar en el que maduras sin remedio. Yo pasé mi adolescencia en Carmona y cuando fui a Madrid a estudiar Periodismo estuve en una residencia así, donde compartía todo el tiempo con los amigos y dependía de mis decisiones para todo. Me parecía el contexto idóneo para permitir a los personajes que crecieran también". Inevitablemente surge una pregunta: ¿Cómo demonios se las apaña para conectar tan bien con el mundo adolescente, que desde la perspectiva adulta se percibe sin remedio como una tormenta de complejos, cambios de estados de ánimo y demás traumas hormonales, aunque todos hayamos pasado por ahí? Y el escritor ofrece su respuesta: "¡Ya me gustaría saberlo! Pero me temo que no hay ninguna tecla. Intento estar al día respecto al mundo de la gente joven, leo los libros que leen y escucho la música que escuchan, por más que prefiera escuchar a U2, REM o los Beatles. Pero, sobre todo, procuro mantener el contacto con mis lectores a través de las redes sociales. Cuando me surge cualquier duda, no tengo ningún reparo en preguntarles. Hace poco, por ejemplo, necesitaba saber a partir de qué curso deja de impartirse la asignatura de Educación Física en el instituto, lo pregunté y casi me saturan mi cuenta de Twitter. Pero por encima de todo esto están los recuerdos, las historias que has vivido con esa edad. Hay cosas que no han cambiado desde entonces".

Ante una bibliografía tan abundante alumbrada en menos de una década, Blue Jeans da buena cuenta de su forma de trabajar: lejor de necesitar como otros escritores un armazón detallado de la narración antes de liarse escribir, en su caso "todo está improvisado al máximo. Escribo con el corazón, como lo siento. No soy de escaletas ni de mapas, simplemente me siento a escribir y todo va fluyendo, como me sale. Eso sí, soy consciente de que para madurar como escritor tengo que cambiar y empezar a planificar mejor mis novelas. De hecho, para la que estoy escribiendo ahora me he comprado una pizarra". A tenor del éxito de la serie Algo tan sencillo, Blue Jeans afronta ahora un reto similar al que tuvo que lidiar cuando comenzó a escribir El club de los incomprendidos: "Canciones para Paula había tenido también mucho éxito, pero ahora tenía que escribir para Planeta, con lo que ello implicaba en cuanto a exigencia. Después pasó lo mismo con Algo tan sencillo, había muchas expectativas y eso siempre impone respeto, pero terminó saliendo todo mejor de lo que esperaba. En el fondo, me gustan mucho los retos. Disfruto mucho haciendo lo que hago". Termina la conversación. Vuelta al café y al misterio silencioso de la escritura.