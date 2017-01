La obra como solución al problema, el arte que educa para Luis Camnitzer

"Si se estimula solamente la contemplación de la obra, el arte no educa, sí lo hace cuando se promociona el ver por qué esa obra existe y es inevitable como proceso de conocimiento". Así lo considera el artista nacido en Alemania, criado en Uruguay y residente en Estados Unidos Luis Camnitzer. El también docente y teórico inaugura hoy el seminario ¿Educa el arte contemporáneo? que el Museo Picasso Málaga organiza en torno a la exposición de Joaquín Torres-García hasta el próximo 20 de enero.

"Para mi el arte es un método de adquirir y expandir el conocimiento y en la medida en que las instituciones que tienen obra de arte estimulen el proceso que generó la obra están haciendo una acción educativa", dice Camnitzer. No obstante, agrega, "si promocionan la apreciación de la obra como objeto están haciendo una actividad de consumo". La clave para el uruguayo sería "tratar de averiguar cuál es el problema que la obra está resolviendo".

Y esa labor didáctica se hace en las escuelas y también en los museos. "Hay una falla fundamental en la mayoría de los museos que es tener el departamento de educación separado del departamento de arte", estima Camnitzer. Y subraya que "los comisarios montan una muestra y una vez que está expuesta vienen los educadores a decir qué hacemos con esto, en el fondo como relaciones públicas más que educación". Igualmente habla del "adoctrinamiento" que ejerce el museos. "Automáticamente cuando se pone una obra en la pared se sabe que es importante porque sino no estaría en el museo", sostiene y ante eso "el público no tiene ni la posibilidad de ser hereje".

En el sistema educativo, sobre todo en el estadounidense que es el que más conoce, "los alumnos tienen muy poca relación con el arte contemporánea, quizás un poco más en las escuelas privadas más progresistas, pero en general los presupuestos cortan el arte, piensan que el arte es un lujo que distrae de las otras materias". Sin embargo, como apunta el artista, " si se abre el arte a ser considerado una actividad de conocimiento no competitiva que te permite sobrepasar las disciplinas, usar la imaginación en todo lo que haces, ser subversivo aunque no lo implementes, y te reafirme tu juicio ético en lugar de tener leyes que te digan que no lo puedes hacer", supone unos valores que muchos escolares se pierden por la escasa aparición del arte en el currículum.

Tampoco parece que vaya a mejorar la situación con la llegada del nuevo presidente Trump. "Para mí es un chiste de muy mal gusto, un Berlusconi llevado a una potencia astronómica. Nunca pensé que Berlusconi podía ser un ejemplo global, siempre creí que era una anécdota y resulta que no". Aunque no hay remedio. "Boicoteo a Trump pero con la conciencia de que es un tren que viene y por mucho que saque la mano no va a parar".