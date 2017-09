"Si el teatro tuviera de repente todo el apoyo del mundo, yo me echaría a temblar"

El aspecto de Juan Echanove (Madrid, 1961) delata su encarnación de Francisco de Quevedo en Sueños, el montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que se estrenó el pasado abril y que llegará próximamente al Teatro Cervantes de Málaga. El pasado sábado, el actor y director participó en el ciclo de cine clásico La Edad de Oro mediante un encuentro con el público en el Auditorio del Museo Picasso junto al crítico de El País Carlos Boyero. Antes, atendió a Málaga Hoy para esta entrevista.

-Cualquiera diría que Quevedo escribió esta mañana aquello de que "nadie hace más promesas que quien no va a cumplirlas".

La cultura nos permite bajar el tono de voz y ponernos en la piel del otro. Imagínate si hace falta hoy día"

-La obra de Quevedo es inmensa. Todo vale, cualquier estrofa, cualquier aforismo, cualquier verso, vayas donde vayas encuentras una aplicación palpitante a la realidad presente. A veces uno no sabe si Quevedo es actual o somos nosotros los que hemos retrocedido. Todos los análisis que hace del Estado, de la monarquía, del poder, de la honestidad, de la corrupción, del amor y de prácticamente cualquier asunto son universales. Creo que era impensable que en su época una obra literaria pudiese trascender tanto, pero así fue.

-¿No es triste, en el fondo, que seamos tan predecibles?

-Pero es que con Shakespeare pasa lo mismo. Si la civilización desapareciera y sólo pudieran quedar algunos referentes, en lengua española el referente sería Quevedo y en lengua anglosajona sería Shakespeare. Sin duda, vamos.

-¿Le faltó a Quevedo escribir teatro para no dejar dudas?

-A Quevedo el teatro le gustaba mucho, pero como espectador. Piensa que en su época el teatro era un foco de clandestinidad, vicio, perdición y posibles enfrentamientos y peleas. Y, claro, todo esto le interesaba mucho a Quevedo. Por eso iba a todos los estrenos.

-Eso me recuerda a aquello que escribió Alfonso Sastre sobre el público del teatro español contemporáneo, al que comparaba con muertos vivientes que se sientan en sus butacas a aplaudir cualquier cosa. ¿Echa usted de menos un público más guerrero?

-Las reacciones viscerales se dan todavía, pero ante la televisión. Es más, hoy se buscan justo esas respuestas del público con cosas como Sálvame Deluxe. Alfonso defiende un argumento propio de cuando el teatro era popular, quiero decir única y exclusivamente popular. Pero creo que casi todos a los que nos importa el teatro solemos hablar de que al teatro le pasa esto o le pasa lo otro, es más esto o más lo otro, y luego no vemos todo el teatro que habría que ver para hablar con fundamento. Al final, tenemos una idea del teatro que se acerca mucho a nuestros estándares, pero difícilmente vamos a ver algo que se salga de nuestros códigos. Hay que tener cuidado con las generalizaciones. Hay determinados hechos teatrales que duran poco en cartelera y que deberían ser tenidos en cuenta. Para sacar conclusiones, no bastan las temporadas en mayúsculas ni los grandes festivales. Sea como sea, lo cierto es que pocas expresiones culturales han soportado tantos vaticinios de desaparición. Y ahí sigue.

-¿Y a qué se debe esa tozudez?

-Ante todo, al talento. Hay mucha gente joven haciendo cosas muy interesantes, no sólo en la interpretación, también en la dirección, en la dramaturgia o en los apartados técnicos. Es cierto que podemos tener de qué quejarnos, pero yo me echaría a temblar si de repente tuviéramos todos los apoyos del mundo. Pensaría que nos van a hacer algo raro y malo. Al teatro le conviene navegar contracorriente, ganar músculo a base de resistir las adversidades.

-En los años 60, el filósofo Alain Badiou promovió en un municipio francés un programa del Gobierno para que los ciudadanos menos pudientes pudiesen ir al teatro gratis. Al principio la respuesta fue entusiasta, pero poco después la afluencia siguió la siendo la misma de siempre. ¿Tan malo es el teatro que no hay forma de colarlo ni regalado?

-Lo que es gratis acaba por no interesar. No exige nada, adormece. La televisión es gratis, aunque la paguemos también indirectamente. Pero el teatro no puede serlo. Cuando el espectador paga, asume un compromiso. Ahora bien, lo ideal sería que al menos las compañías nacionales, que son unas cuantas, pudiesen girar por toda la red de teatros del país. Es lo mínimo que se puede pedir. Un señor de Málaga no tiene por qué ir a Madrid a ver una función del Centro Dramático Nacional, porque no es un centro autonómico, ni municipal, sino precisamente nacional. Lo que pasa es que últimamente, a cuenta de la escasez de presupuestos, las producciones nacionales no se distribuyen, y esto crea una erosión muy importante en el afecto del público respecto al hecho teatral. Todavía muchos nos presentan a quienes nos dedicamos a esto como vagos que vivimos del cuento, pero yo soy productor de mis espectáculos, sé cuánto me juego en cada función y cuánto cuesta ganar un euro.

-¿Está seguro de que no le habría ido mejor en otro negocio?

-No. Para nada. Me han pasado muchas cosas buenas. A mí el teatro me ha sobrepagado en todos los sentidos. Y creo que debo devolverlo. Subir a un escenario es algo único. Cada vez que estoy en un camerino doy gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de sentirme tan feliz.

-¿Cuál es la clave capaz de motivar el compromiso de una determinada sociedad con su teatro?

-Eso vendrá cuando quienes toman las decisiones en el poder político entiendan que ese compromiso es importante. Y entonces inspirarán en la ciudadanía la idea de que participar es importante. Pero sucede justo al contrario: durante muchos años se nos ha dicho que no hace falta participar, que da lo mismo ir al teatro o no, como da lo mismo ir a ver una exposición en museo que no ir a verla, que no hace falta leer tanto, que la cultura es una cuestión de ricos. Pero no, la cultura es un bálsamo que nos permite bajar el tono de voz y ponernos en la piel del otro. Imagínate si hace falta hoy día. El patrimonio más importante de nuestro país es el patrimonio cultural. Más que el turístico.

-No diga eso en voz muy alta, que estamos en Málaga.

-Es que el turismo se mide sólo en cifras. Pero nadie se plantea cómo se podría evaluar la hospitalidad, el intercambio, el placer que siempre ha dado al turismo español un plus. No, eso no se puede medir.

-¿Quién le ha hecho pasar el peor rato en escena? ¿Calixto Bieito?

-No, qué va. Todo el mundo cree que Calixto es un incendiario, pero para nada. Es un tipo tímido, un director meticuloso, un sabio de la escena. He hecho dos espectáculos con él y la última vez que nos vimos nos emplazamos a terminar los proyectos que ya tenemos comprometidos para hacer un tercero. En mi carrera he tenido una suerte infinita, he trabajado con Pascual, Vera, Eines, Castro, el mismo Bieito... uf, yo qué sé. El año que viene, en junio, cumpliré cuarenta años de profesión, cuarenta años de trabajo en la escena sin parar. Cuarenta años, vaya. Ahora es cuando empiezo a entender de qué va esto. Creo que he aprendido a poner mi piel al servicio del escenario. Me acuerdo de todo, la alegría, el miedo. Todo.

-Intuyo un cierto recelo cuando le oigo hablar sobre la televisión.

-No, en absoluto. De entrada, la televisión me ha permitido llegar a mucha gente a la que he llevado desde ahí a los teatros. Y también he podido trabajar con mucha gente a la que admiro, quizá más en los tiempos en los que la televisión era puro cine. Ahora pasa al revés, seguramente el cine es pura televisión. Aunque cada vez veo más películas en mi casa que en el cine, no me da tiempo a ver todas las que quiero en las salas.