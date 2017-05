A tiro limpio y mucho jazz

Con jóvenes intérpretes fichados por la todopoderosa Stage Entertainment para El Rey León en Madrid (la última, la cantante y bailarina rondeña Miriam Queba Lobato, que acaba de terminar sus estudos de grado en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga), proyectos de producción propia con preclara ambición (habrá que prestar atención a Hara, el espíritu de la selva, que se representará del 26 al 29 de junio en el Jardín Botánico de la Concepción) y una programación cada vez más afín al género (ahí están las numerosas funciones de Dirty Dancing que podrán verse en el Teatro Cervantes del 12 de julio al 6 de agosto), ya no resulta raro, ni mucho menos, confirmar que la historia de Málaga con el musical es desde hace ya no pocos años un idilio de tomo y lomo. Pero si alguna iniciativa es responsable de este romance, ésa es el Nuevo Teatro Musical, la factoría de musicales que tiene en la especialidad de Interpretación Musical de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), al director musical Nacho Doña y a otros cómplices habituales como el actor Manolo Albarracín a sus principales efectivos. La intuición de Doña, pianista, arreglista y músico redondo de notable solvencia, resulta proverbial a la hora de citar títulos, fuentes e inspiraciones para su producción en Málaga. A menudo, su querencia se arrima al aroma Off Broadway, como en el delicioso experimento (Des)montando musicales estrenado en el pasado Festival de Teatro, el Tick Tick Boom! de Jonathan Larson presentado el año pasado en el mismo certamen o el éxito nacional de Hedwig and the angry inch. En otra orilla bien distinta, el Nuevo Teatro Musical estrenó en la ESAD la semana pasada El Muro, espectáculo basado en el disco de Pink Floyd (así como en la adaptación cinematográfica de Alan Parker) que, con la dirección escénica de Juan Antonio Hidalgo, podrá verse en el Teatro Cervantes el próximo día 20. Pero tampoco faltan envites al gran esplendor de Broadway: la compañía representó ayer en el mismo Cervantes, con categoría de reestreno, la primera de las tres funciones programadas para este fin de semana del Chicago de Bob Fosse con todo el papel agotado en la taquilla, una situación que volverá a repetirse en el pase de hoy y en el de mañana domingo. De manera que de la velada de ayer cabe extraer dos conclusiones: la primera es que el talento que Málaga es capaz de alumbrar a mayor gloria del musical, fruto en primera instancia de los instrumentos educativos puestos en marcha para ello, no son pequeños; la segunda es que el público rema a favor. Y ésta es la mejor noticia de las posibles.

El Chicago recuperado por el Nuevo Teatro Musical para el Teatro Cervantes, con la dirección escénica de Celia Dolci (responsable también de la adaptación) y con artistas como Lola Segura, Luna Mora Figueroa, Jose de la Torre, Lydia Aranda y Víctor Castilla en el reparto, es una celebración exultante y desacomplejada del género en su acepción más fiel a la iconografía más nostálgica. El equipo artístico solventa las limitaciones de la producción (cuya factura, eso sí, es más que digna) con una puesta en juego del material humano servida con abundante generosidad. Las coreografías, réplicas y juegos escénicos resultan eficaces a la hora de transportar al espectador al mundo en el que se desarrolla la acción. En este Chicago hay tiros, jazz, mujeres sensuales, hombres lerdos o caraduras y las suficientes dosis de humor como para que uno se sienta parte de la historia. El trabajo de Dolci en la orquestación de todos estos ingredientes es descomunal, y lo cierto es que el engranaje funciona con limpieza y exigencia, sin que el ritmo se resienta en los pasajes más discretos y con mucha sabiduría en las transiciones. Mención aparte, con permiso, merece la actuación en directo de la orquesta dirigida por Nacho Doña, depurada y atenta, siempre en fecundo diálogo con actores y cantantes. Es ahí, en sus acordes, donde con más felicidad late el Chicago que uno imagina. En fin, que esto es un gustazo. Queremos más.