Un triángulo amoroso entre lo real y lo virtual

La existencia digital es un elemento tan aclamado como criticado. Las redes sociales y sus historias, tanto reales como ficticias, están a la orden del día y las fotografías, cuanto más filtros y mayores frases reflexivas las acompañen, mejor. Sin embargo, para Cristina Maruri existe ahora una generación que disfruta del privilegio de poder tener una doble vida: la real y la virtual. Así lo percibe ella y así lo refleja en su primer libro, Todas mis fotos hablan de ti, recientemente publicado por B de Books. La novela cuenta la historia de un trío amoroso "utópico", como dice ella misma. Una de los protagonistas, Laura, tiene a dos hombres en su vida: Julles, el real, tradicional y afectuoso; y William, que es la antítesis, aquel que conoce a través de una cuenta de Instagram y se muestra al mundo como un viajero empedernido. El conflicto está entre el hombre real y el ideal e invita a una reflexión sobre el inconformismo de las personas y su deseo de encontrar lo "inalcanzable" desde una pantalla de móvil u ordenador. En cuanto a los escenarios en los que se cuenta la historia, Cristina hace que el lector viaje con los personajes a lugares exóticos, descritos desde la perspectiva de una autora que ha recorrido más de quince países para tal fin; Málaga, eso sí, es uno de los escenarios más importantes.

Cristina Maruri, bilbaína de nacimiento y residente en Estepona, es abogada de profesión y uno de sus mayores pasatiempos es viajar. Aparte de su trabajo, tiene una faceta artística. Ha hecho pintura, música y ahora acaba de publicar su primer libro. "Jamás había escrito una novela porque no tenía la historia. Desarrollo mi trabajo con las letras, pero lo que es escribir no me lo había planteado. Todo esto se me ocurrió en uno de esos viajes que hago", apunta. "Fue en un hotel de Marrakech. Una mujer entre dos hombres: uno real y otro idealizado. Así se me ocurrió. Después, escribí en 22 días", asegura la autora. La autora se siente muy agradecida por la repercusión que ha tenido su publicación, aunque aún no asume que el éxito haya llamado a su puerta: "Esto se lo debo a todo el apoyo y la implicación de mis seguidores, de los medios y de mi familia".

El amor, las redes sociales y los viajes son las "tres patas" de esta historia

El proceso para el lanzamiento de Todas mis fotos hablan de ti duró unos meses que resultaron ser fructíferos: "Al principio titulé la novela Desde la red. A finales de 2016 contacté con la agencia literaria Sandra Bruna y cuando les hablé de mi novela me comunicaron que tenían ciertas dudas. Entonces me fui a Barcelona y me planté en la agencia", manifiesta Cristina. Según la autora, una vez allí las dudas seguían intactas, pero el Grupo Zeta adquirió aún así los derechos de la obra. "Cambiaron el título y la portada, pero no me importó. No busco ni dinero ni gloria. Si hay alguien que cree que mi historia debe ser leída, que no se quede en un cajón. Como si es gratis", afirma la autora.

Todas mis historias hablan de tiestá disponible en todas las librerías, así como en formato ebook, y por ahora Cristina no se queja de los resultados. "Desconozco el número de ventas, pero estoy muy contenta por los comentarios y correos que recibo", dice la autora. La historia, según la propia Cristina, tiene dos planos: el fácil, que es una simple historia de entretenimiento, fresca y divertida; y el plano reflexivo en el que se analiza cómo es una vida con las redes sociales. Además, la novela tiene "tres patas": el amor, las redes sociales y los viajes. Cristina usa a sus personajes para llevar al lector a Estambul, Kenia o Dubái. "Los protagonistas no paran de viajar", asegura Cristina. Además, cada personaje hace referencia a determinados lugares. "Me gusta tanto Málaga que el personaje William está afincado en Estepona; Laura es de Bilbao, como yo, y a Julles lo relaciono con Barcelona", cuenta la autora. Todas mis fotos hablan de ti es el primer libro de una trilogía que ya está escrita. "En dos años he escrito tres novelas. Las termino en un mes aunque puedo tardar un año en repasarlas", asegura la escritora.

La idea de que las redes sociales tuviesen un papel importante, según Maruri, se debe a que puedes contactar con cualquier persona del mundo y compartir con ella fotografías, momentos, poesías, e incluso enamorarte desde la distancia aunque sea un amor idealizado. "Ahora podemos tener amigos en Nueva York o en Sidney", aclara.

Maruri, como buena implicada en el mundo de la cultura, es embajadora del proyecto solidario Fair Saturday. Este movimiento, nacido en Bilbao y ahora con gran repercusión nacional e internacional, trabaja bajo el lema "Un día para cambiar el mundo a través de la cultura" y apoya cualquier causa social en el que cualquier artista esté implicado. Parte de los ingresos que Cristina recaude con su libro irá destinado a esta organización. Una buena manera para dar a conocer su novela.