El verano ya suena

El verano suena a festival. Cinco grandes en concreto que traerán a una gran variedad de artistas de distintos géneros, pero todos grandes triunfadores en sus campos. Así, el Starlite en Marbella, el Marenostrum en Fuengirola, el Weekend Beach en Torre del Mar, Los Álamos en Estepona, y el debutante Oh! See de Málaga capital -se les une el Chanquete World Music de Nerja, de menor envergadura- traerán a figuras como Carlos Santana, Sting, Joan Manuel Serrat, Pablo Alborán, Bad Bunny, Los Planetas, o David Guetta, entre muchos otros.

Aunque también habrá durante el periodo estival otros festivales, como el de los teatros municipales de la capital Terral 2018, -que se presenta mañana-. Es la música y sus estrellas son la protagonista. En este sentido, el Starlite de Marbella es un veterano en traer a grandes artistas internacionales. El cantante mexicano Luis Miguel será el encargado de inaugurar los conciertos el 11 de julio. Le seguirán el mismo mes las cantantes españolas Rosario y Rosana, el 13; el cantante y compositor francés Charles Aznavour, el día 14; el músico británico Sting, que repite en la Costa del Sol el 19; las canciones y los bailes de David Bisbal, el 20; el funk y acid jazz del grupo británico Jamiroquai, el 22; el rock latino de la banda Maná, el 25; el cantaor de flamenco Miguel Poveda, el 27; las voces del cuarteto Il Divo, el 28; y la bachata de Romeo Santos, el 31.

Kase. O, Juanito Makandé y Morodo son los primeros nombres del Chanquete World

Agosto comienza en Marbella con el cantante malagueño Pablo Alborán, el día 1. Le sigue el rockero Steven Tyler, el cantante de Aerosmith que viene en solitario al día siguiente. Les siguen el cantautor británico James Blunt, el 3; el pop melódico del malagueño Pablo López, el 4; la magia para los más pequeños de Cantajuegos, el 7; la veteranía de Joan Manuel Serrat, el 8; la Noche Movida, el 9; el pop-rock latino de Juanes, el 10; el baile flamenco de Sara Baras, el 11; el espectáculo ilusionista de Jorge Blas, el 13; la banda española de indie-pop Taburete, el 15; Lucrecia con Celia, el musical, el 18; los ritmos rumberos de Estopa, el 21; el rock & roll de Miguel Ríos, el 23; y para acabar la nueva etapa de Melendi el 25.

Otro cartel repleto de grandes estrellas es el del Marenostrum en Fuengirola, que, aunque joven, viene pisando fuerte en los últimos años. En el Castillo Sohail de la localidad las noches de verano las amenizarán el cantaor José Mercé, con su espectáculo Mercé Sinfónico, el 9 de junio. Para julio se está cerrando una actuación del rapero Bad Bunny, si bien lo que es seguro son los conciertos del artista latinoamericano Alejandro Fernández el 27 de julio, la fiesta Love the 90's, con Gala, Rozalla, Paradisio, Corona, Double You, Chimo Bayo, Spanic!, Rebeca, Double Vision, Paco Pil, OBK y Just Luis, el 28; Las Costuras del Alma de El Barrio, el 4 de agosto; y la leyenda del rock Carlos Santana, el día 9.

Además, el Marenostrum acaba de confirmar que la cantante Luz Casal y la banda Vetusta Morla actuarán el 3 de agosto y 21 de julio respectivamente, mientras el cantante Francisco estará en el Festival Ciudad de Fuengirola con la soprano Carmen Muñoz y la Banda Municipal de Música el 14 de julio.

La variedad es el sello del Weekend Beach Festival en Torre del Mar, con géneros que van de la electrónica al punk. La bienvenida la darán Fatima Hajji con Fyahbwoy & Forward Ever Band, La Pegatina, Danza Invisible, Green Valley, Huecco, Iseo & Dodosound with The Mousehunters y Ballena el 4 de julio. Inner Circle, The Offspring, The Toy Dolls, Boikot, Gatillazo, Juanito Makandé, La Fuga, La Raíz, Muchachito, Viva Suecia, El Kanka, Locoplaya, We the Lion, La Maruja y Otras Hierbas, Loco Dice, Paco Osuna, Amelie Lens y Calleb Calloway, harán lo propio el día 5. El Dj David Guetta es el cabeza de cartel el viernes 6 . Junto a él estarán Alborosie, Izal, Macaco, la Mala Rodríguez, Pendulum, Desakato, El Canijo de Jerez, El Langui, La M.O.D.A, Natos y Waor, Neuman, The Qemists, Antílope, y Arco, entre otros. Bunbury, Jimmy Cliff, Wyclef Jean, Sfdk, Skorzo, Celtas Cortos y muchos más serán los encargados de cerrar las actuaciones el sábado 7.

La capital malagueña también quería su propio festival y ha apostado por el indie con Oh, see!. con Los Planetas -volverán a Málaga después de 19 años-, Iván Ferreiro, Sidonie, La Casa Azul o Carlos Sadness. A ellos se sumarán el 15 de septiembre Coque Malla, Elyella, Amatria y Nixon. Desde la organización señalaron que se consideran a sí mismos como "toda una experiencia" en la que predomina la "libertad, la alegría, las ganas de pasarlo bien" así como de "disfrutar y vivir". El evento estará dividido en diferentes escenarios y se llevará a cabo durante todo el día, con el objetivo de que disfrute toda la familia.

La electrónica, los pinchadiscos y el rap son la bandera de Los Alamos Beach Festival, que este año se celebra en Estepona, del 1 al 5 de agosto. Dividido por secciones, en Mainstream actuarán Armin Van Buren, Steve Angello, W&W, Firebeatz, Maurice West, Sunnery James & Ryan Marciano, Yvez V, Abel the Kid, Brian Cross, DJ Nano, Javi Reina, JP Candela, Juanjo Vergara y Luis Roca. en Urban & Live Acts harán lo propio el latino Bad Bunny, Dellafuente, Seguridad Social y Monchi Dj B"B Carlos Slork. En el Underground intervendrán Marco Carola, Camelphat, Chelina Manuhutu, Dennis Cruz, Hector Couto, Marco Faraone e Isabela Clerc. Por último, el espectáculo Oro Viejo de Dj Nano cerrará el evento.

De nuevo el rap, el regae y el flamenco fusionado con el funk son las primeras confirmaciones para el Chanquete World Music, que tendrá lugar también el 15 de septiembre en Nerja. El rapero Kase. O, el músico flamenco Juanito Makandé y Morodo & Okoume Lions son los primeros nombres del cartel de este año.

Por último, otro pequeño cartel -de momento- se abre paso en Benalmádena, en el Festival de Verano del municipio, que confirmó a Raimundo Amador, Pasión Vega y Manu Sánchez como primeros artistas.