La vida a borbotones

Esta obra resume 24 años de actividad discográfica y 6 discos. Una obra exigua, que no alcanza las muchas virtudes artísticas de este flamenco inclasificable. Los discos nunca estuvieron a la altura del personaje. Tampoco el repertorio, aunque cuente con números tan redondos como los que le escribió El Madriles: Torrotrón, Camino del hoyo y Oh, mare, están incluidas en la recopilación. Los autores y los músicos no figuran en los créditos de esta edición. La excepción es Libre y a mi manera, el inédito del disco, que sigue la tendencia de sus últimas obras en cuanto a lugares comunes por explotar. El tema viene firmado por el exbicho Víctor Iniesta, que junto a los vientos de Jorge Pardo, nos hacen evocar la mítica formación ilicitano-madrileña. El surrealismo del Tomasito de los primeros discos aún permanece intacto en sus directos, por fortuna, pese al último repertorio y puesta en escena. Tomás Moreno es ante todo un intérprete prodigioso y por eso son míticas sus versiones de Agradecido de Rosendo y Back in Black de AC/DC, presentes asimismo en Ciudadano gitano. El primer disco de Tomasito (Torrotrón, 1993) era una producción austera, voz, guitarra y percusión, con entregas tan impresionantes como Bandolero, Quema, quema y la citada Oh, mare. El Madriles puso, además de las canciones y los potentes estribillos, la guitarra sentimental para un Tomasito adolescente con la voz fresca, dulce. Si me tengo que quedar con alguno de sus discos, elijo este por la frescura, la naturalidad: aquí no hay cabeza, concepto, sino vida que sale a borbotones. Con Tomasito es siempre mejor olvidarse del concepto, porque siempre caemos en el lugar común. Algunos de los temas de este disco fundacional se retomaron con producción más contundente en Tomasito (1996). Este y los siguientes tres discos Castaña (1999), Cositas de la realidad (2002) y De lo mío ¿qué? (2009) fueron producidos por Tino di Geraldo. Azalvajao (2013), producido por el propio intérprete, es su última entrega de inéditos hasta la fecha. La música de Tomasito es una rara mezcla de anarquía y dulzura que se combina en el directo con su baile personal y una energía brutal.