Los soldados y los niños tenían suerte. El resto pasaba religiosamente por taquilla y se dejaba, cuando menos, un real. A juzgar por las crónicas de la época, el espectáculo merecía el gasto. Bien fuera en su papel de otomano, bien se presentase con el uniforme de oficial de la Marina, el gigante nunca defraudaba. Así había sido desde la primera vez que apareció en Tolosa conduciendo el carro del padre. Asombrados por aquella figura cuya cabeza sobresalía por encima de la carga, los paisanos dejaban sus quehaceres y las aceras, y seguían el trantrán de los bueyes con la intención de tocar al prodigio. Algo parecido ocurrió cuando la familia Eleizegi visitó por entonces la basílica del Pilar: la fuerza pública hubo de personarse en la explanada del templo para dispersar a los curiosos.

Era cuestión de tiempo que alguien buscase sacar partido al fenómeno. Por tres onzas de oro, el padre de Mikel Jokin Eleizegi accedió a que su hijo fuese exhibido por el continente junto con otras maravillas de la naturaleza. El empresario navarro a cuyo cuidado quedó el muchacho se comprometía, además, a proporcionarle todo el tabaco que la criatura fuese capaz de consumir y a facilitarle la asistencia diaria a misa. Apenas dos meses más tarde, el Gigante de Altzo entraba ya como Pedro por su casa en los salones reales de toda Europa. Si los testimonios conservados no mienten (y deberíamos inclinarnos por pensar que sí lo hacen), en estos años Mikel alcanzaba los dos metros y cuarenta centímetros y apuraba veintitrés litros de sidra en un santiamén.

El regreso a casa después de unas cuantas giras no trajo la paz esperada. Cuando el trabajo en el campo dejó de serle rentable, solicitó una pensión estatal que no llegó. Sí lo hizo la tuberculosis, que dio con sus huesos en el camposanto allá por 1861. No faltaron etnólogos ni mercaderes malintencionados que intentasen comprar el esqueleto.