Bartzokas: Acostumbrado a estar incómodo

Giorgos Bartzokas nunca dijo no a los retos. "Acomodarte es estar incómodo" es una de sus frases favoritas, la que quizá mejor representa su filosofía en la vida y en el baloncesto de la mejor manera posible. Significativamente, después de su dimisión del Olympiacos después de la eliminación en cuartos de final de la Copa de Grecia contra el Panathinaikos en octubre de 2014 fue acompañada de una frase que él aguarda que no le persiga en Barcelona: "Algunas veces tienes que ser el cambio que deseas ver".

Durante esta temporada, el entrenador griego se ha acostumbrado a estar incómodo. Las derrotas consecutivas en Euroliga y Liga Endesa, los abucheos del Palau, su cara después de la derrota del Galatasaray. El primer entrenador griego de la historia del Barcelona y el segundo en la Liga Endesa tras Fotis Katsikaris tiene que sobrevivir en una situación verdaderamente dura. No sólo los aficionados y periodistas españoles le critican, también los griegos. Para ser honesto, tampoco es que seamos un país tranquilo y paciente.

Después de los últimos resultados, muchos aficionados dudan incluso del título de Euroliga que celebró con el Olympiacos, insistiendo en que "era el equipo de Dusan Ivkovic. El back to back de Londres fue mérito de Duda". En cualquier caso, Bartzokas fue el primer técnico griego que ganó la Euroliga. Él no se olvidó del baloncesto en Barcelona. Probablemente triunfará si los españoles no se comportan como los griegos y le dan tiempo.