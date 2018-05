Beicon y rosquillas

Los ocho científicos que durante el verano de 2014 llegaron a Kodiak dieron el mismo testimonio: los salmones campaban a sus anchas río arriba y eran legión. Un año después, la escena se repetía: ni un solo pez despanzurrado contra las rocas. Hasta hace bien poco, el mes de agosto se cerraba en Alaska con un paisaje reconocible, el de los restos de pescado flotando aquí y allá, cuando no descomponiéndose bajo el último sol de la temporada. Unas cuantas decenas de osos se bastaban para consumir hasta el 70% de los salmones de la cuenca. Sólo una vez que la estación y la pesca concluían, llegaba el momento de atiborrarse de bayas de saúco y echarse a dormir.

En el último lustro, sin embargo, la subida de temperaturas derivada del cambio climático ha provocado que la maduración de estos frutos se adelante y que, puestos a elegir, los osos se hayan decantado por sus azúcares. Ya sin depredadores a los que temer, los peces han colonizado arroyos y torrenteras. Y las consecuencias para el ecosistema no acaban ahí: las aves que subsistían gracias a los despojos que los plantígrados dejaban sobre las piedras han comenzado a emigrar y el suelo está perdiendo los nutrientes que el salmón traía desde el mar cuando preparaba el desove.

Por si el desbarajuste ambiental en la zona no fuese suficiente, la Administración Trump ha querido contribuir al despiporre publicando esta semana las nuevas disposiciones referentes a la caza del oso Kodiak. En adelante, quienes disparen a los animales desde embarcaciones o helicópteros no tendrán que rendir cuentas ante las autoridades. También se permitirá cegarlos con ráfagas luminosas o atraerlos con comida. Según los expertos en la materia, para embaucar a estos gigantes pocas cosas resultan tan eficaces como los destellos de luz, el beicon y las rosquillas. Y habrá que creerles: piense, si no, en cuándo fue la última vez que lo cazaron a usted mientras lo entretenían con golosinas y fuegos artificiales.