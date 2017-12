Al terminar la clase, Julio se acerca: -Maestro, ¿qué es la globalización?

Para quien no lo conozca, Julio tiene doce años y una colección de máscaras de luchadores mexicanos. Lleva todo el trimestre enamoriscado de Fátima, que pasa de él. Le van a quedar dos, pero jura y perjura que yo ésas las recupero en cuanto vuelva de las vacaciones, maestro, de verdad.

Como tardo en contestar, insiste:

-¿De qué va entonces eso de la globalización, maestro?

Tiro de anecdotario y le detallo la mañana en que llegué al palacio presidencial en Praga. Lo sitúo en la cuesta de subida al castillo e incluso le prevengo del relente salvaje que se viene con el Moldava.

-En la puerta había una orquesta. Iban disfrazados de tiroleses, pero yo diría que eran balcánicos. Y estaban tocando jazz de Nueva Orleans. Eso es la globalización, Julio.

Se ve que a Julio no lo ha llamado Dios por el camino de las parábolas: permanece en silencio y menea la cabeza dándome a entender que ni flores. Angelito, pienso, necesita una imagen, pienso, y le muestro una foto del libro de texto que se me antoja definitiva. En ella aparece la plaza del ayuntamiento de Salardú, en el Valle de Arán. Unos coros y danzas interpretan bailes regionales sobre un entarimado. Poniendo atención, se distingue entre los danzantes a un buen número de chicos de origen andino, ¿los ves, Julio? Pues ahí lo tienes.

Desde luego, no es mi día. O no es el de Julio, que me mira como la vaca mira el tren. Me da las gracias, pero yo sé que no se ha coscado de un pimiento. Sale corriendo en busca de Fátima. Para quien no la conozca, Fátima tiene trece años y una fractura limpia de escafoides que se ganó en el último partido de baloncesto. Lleva tres veranos sin volver a Rabat. Julio ya no recuerda cómo era Bolivia, echó los dientes aquí en la Axarquía. Están en el mismo grupo de trabajo. Hoy exponen para sus compañeros las ventajas de la dieta mediterránea.