Cosméticos

De medicina, los griegos sabían un rato. De medicina y de geometría. Y de lógica. Y de retórica. Y de afinaciones alternativas. Y de prácticas sexuales también alternativas. Siendo justos, los griegos sabían un rato de muchas cosas. Y, como no eran un pueblo excesivamente egoísta, nos legaron una democracia mejorable que, en honor a ellos, decidimos no mejorar. Tanta altura cogieron, que estudios rigurosos defienden que la inteligencia humana no ha hecho más que echarse a perder desde el siglo III a.C. Eso salva a Aristóteles y a Pericles, y nos coloca en mal lugar a usted, a mí y a Albert Einstein, lo que no deja de ser un consuelo.

Entre otras muchas virtudes, los griegos poseían una extraordinaria capacidad de síntesis en el hablar. Tomemos el caso de la palabra phármakon, que podía estirarse y encogerse casi a gusto del consumidor. Aplicada en su dosis justa y con el cuidado debido, significaba remedio. Si la sustancia se administraba en cantidades desaconsejadas o con fines perversos, el término adquiría la connotación de veneno. Por último, aquellos tibios que no tenían los arrestos suficientes para asesinar ni la paciencia necesaria para medicarse con disciplina, siempre podían contentarse con su acepción de cosmético.

Hace unos días acompañé a mi vecina Marianela al centro de salud. La mujer entra a la consulta como toda la vida de Dios nos han enseñado que se debe acudir a una cita médica: con la ropa interior impecable y con el acojone metido en el cuerpo. Durante diez minutos, su internista teclea en el ordenador sin cruzar con ella una sola palabra. "Enseguida la atiendo, señora -se disculpa finalmente-: mientras lo deje por escrito, a los que tengo arriba les da igual que usted se cure o no". Marianela sale del ambulatorio con el alivio de saber que se sigue muriendo igual de bien que siempre y yo, convencido de que, aunque los griegos continúen sacándonos ventaja en medicina, en cuestión de cosmética les queda mucho por aprender.