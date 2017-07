La Cueva y la Victoria

Hizo falta que donde no había nada hubiera algo, y ese algo fue gas y luego ruido. Hizo falta que el ruido separara los claros de las sombras, y que la suerte nos dejase a este lado de la luz. Que las células crecieran y se multiplicaran, y adoptasen la forma de la acacia y la ballena, del cuarzo y la gallina. Hizo falta que Lucy se bajara del árbol y agonizase en medio del cereal. Que la panza del África se encajase en América y volviera después a sus lugares. Que una expedición de alucinados hiciese los macutos y huyera de las glaciaciones y del hambre continente arriba. Hizo falta que los neandertales conociesen las ventajas de la tristeza y que el sapiens conociera las ventajas del neandertal. Que la tectónica de placas pusiese de su parte y, en lugar de montaña o precipicio, abriera entre las rocas una cueva. Hizo falta la noche y la tormenta, y el cielo en las alturas con sus dioses a punto de caerse sobre el mundo. Que al fondo de la gruta, perdido de la luz y de los hombres, el artista primero se supiera magnífico y distinto. Que allí donde la tribu se dormía, él velase y se hiciera las preguntas. Que allí donde la tribu veía piedra, él distinguiese el lomo del caballo. Hizo falta que los siglos y la tierra reservaran la cueva para luego. Que fenicios y griegos se ocupasen de sus mercaderías. Que los romanos se ocupasen de sus industrias de salazón. Que los árabes se ocupasen de poblar de huertas los valles de los ríos. Que, de tan ocupados como estaban, a ninguno de ellos le quedaran fuerzas ni inquietudes para entrarse en el suelo y sus asuntos. Hizo falta que el agua no anegase, que el fuego no incendiara, que el viento no aventase. Que la guerra quedara un poco lejos, que las cabras pasasen siempre cerca. Hicieron falta todas estas cosas para que la Cueva de la Victoria se lograse. Para desbaratarla, apenas han sido necesarias dos administraciones desencontradas.