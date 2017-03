La frase fue pronunciada sobre el escenario del Teatro Cervantes el martes por la noche, durante la entrega de la Biznaga de Oro Ciudad del Paraíso. Iba referida a Fernando Méndez-Leite, compañero sentimental desde hace 23 años de la homenajeada, Fiorella Faltoyano. Ella se llevaba la Biznaga de honor, pero él se ha llevado la Fiorella de oro, decía uno de los amigos invitados.

Y dijo gran verdad. Ya se sabe que en estas citas tiende a derramarse el azúcar, que los piropos surgen por doquier, y que en un mundo no siempre fácil, como es el de la creación artística, donde prevalecen tanto los egos, a veces da la impresión de que todo es un teatrillo. De ahí la hermosura de la ceremonia del martes. Tan auténtica y tan sincera.

Yo no tenía ni idea de que Fernando y Fiorella eran pareja hasta hace muy pocas ediciones. Uno es así de despistado. Los conocía y admiraba a cada uno por su lado, e incluso cuando a veces les pude ver juntos no los imaginé como pareja. Qué importa eso. Lo relevante es que los aprecio y valoro mucho por separado. Con él he aprendido muchísimo y con ella he sentido lo que es capaz de sentir un espectador cuando ve a una de las grandes.

La cosa viene de muy atrás, de cuando la veía en el espacio Novela, que se emitía diariamente en la sobremesa o antes del Telediario de la noche, y yo veía desde niño. Ante Fiorella sólo cabe descubrirse. Ya me lo advertía mi abuela cuando compartíamos dramático o Estudio 1 en la televisión en blanco y negro: Fiorella, qué buena es… Y todavía lo sigo escuchando de boca de un amigo muy teatrero apenas aparece ella en pantalla, o en la prensa, o donde sea: Uf, Fiorella, qué grande es. Y qué señora. Qué educada. Qué completa.

Lo mejor de Fiorella es que todavía sigue joven. Empezó muy pronto. Pero tiene mucho camino por delante. Fiorella se merece todos los premios que le den. Pero como dijeron en el Cervantes, Málaga se merece a Fiorella. Málaga. Su público. Todos nosotros. Fiorella es de las que nos hace mejores personas. Basta miramos en ella, en su sutileza y su saber estar.