Gol fantasma y empatía inexistente

Ahora, con el gol fantasma de Messi, recuerdo lo que he afirmado muchas veces: si muchos aficionados y algunos periodistas hubiesen arbitrado unos cuantos partidos (no hace falta que sean de mucho nivel), su opinión sobre los árbitros, sus errores y el propio arbitraje cambiaría radicalmente. Obviamente, también hay aficionados y periodistas que, sin haber arbitrado en su vida, comprenden la dificultad y realizan declaraciones en función de esa premisa.

Por lo que respecta a los jugadores, entrenadores y directivos, hay de todo. Muchas veces (y es para partirse de risa) realizan declaraciones que no se creen ni ellos: si el error arbitral es a su favor, casi siempre afirman que no han podido ver la jugada; pero si el error es en contra, la han visto perfectamente y no se explican cómo el árbitro no ha podido verla. Y siempre piden el VAR (con cuya aplicación estoy de acuerdo, por cierto) cuando resultan perjudicados, pero no cuando salen beneficiados, lo cual sería mucho más digno. Casualidades de la vida. Lástima que no haya periodistas que sean capaces de preguntarles sobre estas ¿casualidades? Creo que esto sería bueno para hacerlos reflexionar.

Siguiendo con los periodistas, me resulta extraño lo fácilmente que algunos afirman que un árbitro es malo y lo mucho que les cuesta decir eso de un futbolista. Por supuesto, yo tampoco lo haría, sino que, en todo caso, podría apuntar que está en una mala racha o que cierto día no ha estado muy afortunado. Además, tengo la sensación de que a los jugadores se les resaltan más los aciertos mientras que de los árbitros solo se comentan los errores. Si un jugador anota tres goles y falla otros tres muy claros, seguro que vemos mil veces más los goles; en el caso de los árbitros seguro que nos ponen los errores. Por otro lado, si, por ejemplo, está jugando la selección y el error es en contra, hay periodistas que pueden ver manos negras; pero si es a favor, no pasa nada (a veces hasta se alegran y dan las gracias al árbitro, lo cual es lamentable). Esto no me parece justo. ¿Dónde están la empatía, la objetividad y la justicia? Parece que son todavía más difíciles de ver que los goles fantasma.