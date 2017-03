Hagan sus apuestas, señores

Se acumulan en la cabeza fotogramas, historias, finales, principios, bandas sonoras, personajes, actores y actrices. Es la coctelera propia de ocho días intensos de proyecciones que resultan inabarcables para un par de ojos y un solo cerebro -a estas alturas bastante perjudicado, la verdad. Pero es la hora de hacer apuestas, poco antes de saber si lo que se comentaba a la salida de la sala tendrá hoy su reflejo en el palmarés. Supongo que habrá sorpresas, pero los premios recibidos ayer por Verano 1993 pudieron ser premonitorios. La sencillez, la honestidad y la ternura con la que Carla Simón contó su historia a través de los ojos de la pequeña Frida cautivó a la prensa. También al público que asistió a la sala en el pase matinal, que le costó abandonar su asiento porque tenía que secarse los ojos antes de volver a la luz, al mundo real. También vi esa emoción en la ópera prima de Lino Escalera, No sé decir adiós y ayer, en el pase de El jugador de ajedrez. Pero quizás esta última, contada a mayor distancia, no puede competir con sentimientos esenciales y cercanos que casi se pueden tocar, que hieren de forma directa. Pieles, de Eduardo Casanova, venía precedida por su fama pero supuso, para mí, el descubrimiento de un director al que habrá que seguir con mirada atenta. Incómoda en muchos aspectos pero valiente de principio a fin, no debería de marcharse de Málaga sin un reconocimiento. En el terreno latinoamericano,Últimos días en la Habana me pareció un retrato entrañable de la realidad cubana y sé que también gustó entre mis compañeros, que apreciaron más el trabajo de Sbaraglia en El otro hermano que en Nieve Negra. Ha habido películas en las que no supe entrar y otras que me han entretenido logrando, quizás, su propósito. Pero con la que más me reí fue con Selfie, con esa autofoto crítica de una sociedad que avanza sin pies ni cabeza, con ese futuro ciego que va hacia el precipicio de cabeza. De muertes, robos, familias, desgracias, amistades y amores nos han tenido entrando y saliendo cada dos horas. Esto te deja exhausto.