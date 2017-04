Hazte así que te ha caído un actor en el hombro

Metroel alcalde dijo que los malagueños estamos hartos de las obras del Metro e instó a la Junta a que acaben ya el tajo frente a El Corte Inglés que lleva parado desde los fenicios. Aunque al principio parecía que todo iba a quedar en lo típico, todos los grupos apoyan la moción y a esperar, por suerte alguien sugirió que Antonio Banderas liderara la búsqueda de una solución. Para el martes lo tienen ustedes arreglado.

Bomberos

El conflicto con los bomberos no es que sea el del metro en cuanto a su duración en el tiempo pero es evidente que estaba enquistado, y digo estaba porque esta semana ya se ha logrado una solución que gusta a todos los malagueños. Antonio Banderas será nombrado bombero honorario en cuantito que acabe el tema del metro.

Cine Astoria

Lo que se monte en un futuro en el cine Astoria se está decidiendo ahora. Sorprendentemente, el proyecto liderado por Antonio Banderas no es el que más gusta a la ciudadanía. Por suerte, Antonio no se lo ha tomado a mal y consentirá que en el pliego de condiciones para ganar el concurso sea de obligatorio cumplimiento que lo gane él.

Las cifras del paro

Históricamente chungas en esta oleada, han decidido mantener la tradición y nos han salido con un incremento del paro en más de diez mil personas. Hoy es un problema, pero, dios mediante y cuando termine Antonio Banderas el proyecto que ganará en concurso público del Astoria, va a ser realmente difícil que alguien no trabaje en la ciudad. Hay en el proyecto hasta un club de jazz, con lo de ir a clubs de jazz que somos en Málaga de toda la vida.

Rascacielos del muelle

El súper tocho que se planea construir y que tanta polémica ha suscitado durante quince días, ya no nos da el cuerpo para mantener mucho más estas cosas en el tiempo, quedó felizmente olvidado cuando Antonio Banderas se mostró a favor de su construcción. Bendito sea este hombre.

Otra cosa

Que no es un problema, no me malinterpreten, son las conclusiones sobre la última Semana Santa. Todo bien, no llovió y todos pudimos disfrutar de Antonio Banderas. Sí, y también de los sagrados titulares, no se me olvidaba.