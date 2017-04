Hermana duda

Si se quedó con las ganas de ver torear a Curro Romero, aún está a tiempo de arreglarlo: sólo tiene que darse un paseíto por el festival Kosmopolis y acercarse a una de las conferencias de Werner Herzog. Las charlas del director alemán, como las faenas del Faraón de Camas, no conocen la tibieza. Algunas acaban en lanzamiento de almohadillas y personación de la Benemérita; pero cuando los astros se alinean, el bicho embiste y los pájaros vuelan en la dirección apropiada, las palabras del cineasta consiguen aún sacudir al respetable.

El pasado sábado, Herzog se presentó en el Centro Cultural de Barcelona con la firme intención de gustarse. Durante algo más de una hora habló de fútbol y de iguanas, de volcanes erupcionando en la Polinesia y de hipnotizadores de gallinas. Con todo, el momento culminante del coloquio llegó cuando quiso traer a la memoria la visita de Joseph Ratzinger al campo de concentración de Auschwitz en mayo de 2006. A lo largo de su recorrido -apuntó el conferenciante-, el entonces pontífice se preguntó repetidamente dónde estuvo Dios durante el Holocausto. La anécdota sirvió a Herzog para aventurar una hipótesis: ¿y si la renuncia de Benedicto XVI no se hubiera debido a problemas de salud, sino a una crisis de fe sobrevenida?

Tal vez no ha caído en la cuenta, pero cada noche, cuando se mete en la cama, usted coge el sueño porque da por hechas tres o cuatro certezas básicas: el Papa cree en Dios, el presidente de Greenpeace separa el orgánico del vidrio cuando baja la basura y un cirujano nunca bebe antes de entrar a quirófano. Más allá de esas certidumbres, queda la duda, un territorio tan inhóspito como recomendable. Hasta la presente, no se sabe de ayudas públicas que incentiven la adquisición de estos terrenos. Pero no se preocupe: andando el tiempo, el Ayuntamiento estará encantado de cederle una parcelita. Bastará con que se constituya en cofradía.