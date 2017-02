Yno lo necesitaba porque para algo se había dejado la vista y la juventud descifrando aquellos legajos que madre siempre despreció. "Tú dirás lo que quieras, Ñito, pero parecen cagadas de mosca". En una ocasión, la había sorprendido echando un par de pliegos a la chimenea. "Hijo, los señores que escribieron esto ya no sienten el frío, y yo tengo los pies como carámbanos". La tarde en que la vio convirtiendo en cartuchos para pescado una crónica general de Indias supo que debía mudarse. Se marchó a un pisito de Embajadores que se achicharraba con el sol de poniente y de allí no salió hasta estar absolutamente convencido de que nadie en el mundo dominaba como él la lengua de los marranos.

-Con el debido respeto, Excelencia. Ya le he comentado en alguna ocasión que el término marrano no es del todo preciso. Fíjese que ya Covarrubias, en su Tesoro de la lengua, decía que...

-Mire, Castañeda, por mí, el tal Covarrubias y su tesoro se pueden ir a la mismísima mierda. No le pago para que me dé una clase de Historia: lo hemos contratado para que preste un servicio al país. ¿Queda claro?

Quedaba clarísimo: las vueltas de las bes y de las haches hablaban del gusto del siglo por el exceso. La carcoma había empezado a agujerear las esquinas de algunas hojas y la pigmentación correspondía a tinturas que llevaban décadas sin utilizarse en las imprentas americanas. El profesor se quitó los anteojos y respiró aliviado: el documento era auténtico. Un golpe de viento sacudió la cristalera central. El mimo, piensa. Va a pillar una pulmonía, piensa. Va a morirse como todos los pájaros de Central Park, piensa.

El rabino se ha subido a una escalera. Ha abierto la vitrina que corona el letrero Deuteronomio. No me ve, piensa. Los peldaños no van a aguantar, piensa. Es entonces cuando Castañeda saca el cortaplumas. Ha olvidado afilarlo. Comprueba por última vez: Relato de la fundación de la Shearit Israel Congregation. Por Moses Gómez.