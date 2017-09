Si no les suena el nombre de Adrián Galletti, no deberían sentirse culpables. Al menos, no todavía. Lo más seguro es que se mueran sin haber visto el fulgor y la gloria de este escultor uruguayo que desde mediados de los 80 mueve su taller por distintas localidades de la Costa del Sol. El Gordo Galletti no vive del arte. A punto de estrenar la setentena, casi no le quedan oficios que probar. Sexó pollos durante una temporada, condujo a jeques del petróleo cuando el precio del barril provocaba guerras (la gorra de plato iba incluida en el puesto) y limpió de jeringas las alcantarillas en los años en que la heroína se llevaba por delante a una generación entera. Trabajos todos ellos que le permitían no pensar y centrar sus inquietudes en la renovación del panorama escultórico contemporáneo. De sus encuentros con Maciunas y Solare nacieron los manifiestos de Fluxus, aquel movimiento que desde Estados Unidos a Japón aspiró a sacar del mercado la obra artística y volverla a la calle.

El Gordo nunca ha perdido la esperanza de obtener un reconocimiento que de momento no llega. Apenas si ha logrado una reseña en el catálogo que bajo el título Siete creadores crepusculares del Cono Sur se repartió gratuitamente entre los círculos de emigrados. En 2006, después de leer a Bolaño e influenciado por Hirst, trató de seccionarse la lengua para convertirla en elemento central de ¡Silencio!, una instalación pensada para ocupar el hall del paraninfo de la Universidad de Brno. El intento, fallido, terminó en una hemorragia que casi se lo lleva al otro barrio y en la imposibilidad total para articular los sonidos fricativos. Actualmente prepara la que pretende sea su última aportación a la vanguardia. Ha dejado por escrito el deseo de que, tras su muerte, el féretro que contenga sus restos sea expuesto en el vestíbulo del Guggenheim. Pide que, sobre la madera, un neón azul anuncie: Next stop: Torremuelle. Y cómo negárselo.