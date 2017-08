Papá, te he visto en la tele! -No me digas, Antonio ¿Y dónde estaba yo? -Estabas viendo el partido en nuestro estadio. Entonces el árbitro pitó un penalti a favor del equipo visitante, y enfocaron las gradas y allí estabas tú, papá. Estabas muy enfadado. Levantabas los brazos y gritabas, y se podían leer en tus labios palabras muy feas, de esas que, según mamá y tú, no se pueden decir. Luego, cuando el penalti se tiró y fue gol, los jugadores empezaron a celebrarlo y volví a verte. Seguías muy enfadado, diciendo palabrotas y haciendo cortes de manga. Mi amigo Manuel también te reconoció, y, como estábamos viendo el partido en su casa, llamó a sus padres para contárselo.

Poco después de esta conversación sonó el teléfono. Era el padre de Manuel.

-Buenas tardes, Pepe. Somos amigos desde hace muchos años. Eres buena gente, pero no puedes ponerte así en los partidos. Los niños aprenden lo que ven. No podemos decirles que no insulten, que sean respetuosos, y luego que nos vean hechos unos energúmenos, soltando lo más grande por la boca, haciendo cortes de manga. Pepe, daba pena verte.

La primera fuente de educación, sin duda, es la propia familia, y, más que sus palabras, cuenta el ejemplo. Los chicos deben de quedar desconcertados cuando en un campo de fútbol ven habitualmente comportamientos (dentro y fuera del terreno de juego) que son contrarios a lo que se supone que queremos transmitirles. Les decimos que no se debe insultar, pero escuchan (empezando a veces por sus propios familiares) los peores insultos; les decimos que no se debe mentir, pero ven a los jugadores haciéndolo. Estamos volviendo locos a los niños. El fútbol, que les encanta y que podría ser para ellos una fuente inagotable de valores, se convierte, en demasiadas ocasiones, en todo lo contrario. Cuidemos el fútbol. Cuidemos nuestro comportamiento. Aplaudamos lo que merece ser aplaudido y condenemos lo que merece ser condenado. Hay mucho en juego. Sin duda, mucho más que tres puntos.