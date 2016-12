PEÑÓN DEL CUERVO

"John Brinsmead & Sons. Proveedor oficial del Príncipe de Gales". En la inscripción, que había sobrevivido a las últimas tormentas, empezaban a ser evidentes los rigores del salitre. Pensé en fotografiarla, como antes había hecho con los martillos y la pedalera, pero una chiquillería enloquecida se arremolinó alrededor del cacharro y ya no hubo modo de trabajar en lo que quedó de tarde. Los niños saltaban sobre las maderas que aún no se habían vencido o aporreaban las teclas intentando estribillos insoportables. Los más curiosos abrían la cubierta buscando la razón del mecanismo y se encontraban con la erizada que había conseguido anidar entre las cuerdas. Nadie disfrutó como ellos la llegada del piano.

Al anochecer, aún seguían los operarios municipales tratando de retirar el armatoste. La grúa no daba con la manera y el gentío hacía chanza de las intentonas fallidas. Fue entonces cuando me arrimé a los corrillos del muelle y comencé a tomar nota de las explicaciones que se aventuraban para el prodigio. Me pareció escuchar el nombre del Gneisenau. Alguien propuso que la pianola podría haber pertenecido a la tripulación del navío siniestrado en la caleta. "Eso es una gilipollez". Al abrigo de las rocas, un chaval que no pasa de los veinte destripa la pesca del día. "¿Para qué coño iban a querer un organillo en un barco de guerra?" Un aplauso socarrón y de taberna amilana al muchacho, que baja la vista al cubo con peces y continúa arrojando vísceras a las gaviotas.

La charla deriva en un enfrentamiento entre realistas y poetas. Los primeros apuntan a campañas publicitarias de bajo coste y a rodajes clandestinos que esquivan los permisos del Film Office. Los segundos hablan de civilizaciones submarinas que merecerían su investigación y su museo. Se menciona la Tarsis inundada. Una mujerona interminable sugiere desarmar el cachivache y repartirlo entre los presentes. No hay noticias del pianista.