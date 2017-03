De sucesión

Mejor dicho. Desde que la road manager y esposa del alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, anunciara la retirada de las pasarelas de La Casona del edil las quinielas sobre quién sucederá al mega alcalde no han parado.

Cierto es

Que no ha habido muchos delfines, es más, delfín que salía era delfín palmado. A fin de cuentas, todos sabíamos que el delfín bueno, el delfín fetén, el delfín blanco como la nieve es el presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

Es tan delfín

Que esta misma semana don Elías Bendodo se dejaba querer como alcaldable. Con el lenguaje propio de la política, ese que no sabes si suben o si bajan, insinuaba que por qué no iba a optar él a ser el nuevo alcaldable del PP, a fin de cuentas, es presidente de ese partido, tiene experiencia como concejal y dirige la Diputación. Hasta aquí todo bien, lo malo es que ni Bendodo es capaz de entender el efecto Paco, así que la cosa se torció.

Y se torció

En mi opinión, cuando Elías Bendodo empezó a hablar del alcalde. Que si había sido concejal con él, que si habían hecho un montón de cosas juntos Paco y él, que si el respeto que se tienen es mayúsculo… La historia de Paco y Elías no da para película, pero es preciosa. La cosa derivó en que Bendodo, calentado por malvados periodistas, dejo entrever que su Paco seguro que lo avalaría cuando llegara el momento.

Y don Francisco

Haciendo más que nunca de De la Torre, ante la insistencia perniciosa del compañero Sebastián Sánchez sobre el dichoso avalito, no sólo no dijo que avalaría a Bendodo, no, don Francisco oye voces, las de la calle, y esas voces, dice, que le piden que se repiense eso de retirarse y claro, pues que se lo va a repensar ¿Han visto alguna vez la imagen esa del hongo nuclear tras una explosión? Pues mismamente.

Bendodo

Por su parte, sigue siendo muy de Paco. Paco y él han vivido mucho juntos y ya ha dicho que él confía mucho en Paco y que seguro que Paco va a hacer lo mejor para Málaga y que no le pregunte nadie más por esto, por amor de Dios, que le va a dar un tabardillo. Quizá esto último no lo dijo, pero casi, casi.