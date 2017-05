Pájaro uno ha caído

Por el cierre de la comisión de investigación de Art Natura, el fastuoso museo de las gemas cuyo único problema fue que no había gemas. Pese a que se haya concluido que ese asunto fue un castañazo de los gordos eso no hizo ni moverse al edil. Ha pasado tanto tiempo que casi se puede culpar a la Junta de este asunto.

Ha tambaleado a don Francisco el ligero revuelo con el tema de Antonio Banderas y el concurso público que las malas lenguas llaman Concurso Banderas. Este tema, además, cuenta con el apoyo unánime de los palmeros que se cabrean si alguien osa a cachondearse un poquito del número. Estas cosas mantienen erguido al alcalde más que desequilibrarle.

El súper tocho de edificio del puerto tampoco le ha afectado y menos esta semana en la que ha salido un estudio y dice que no tiene impacto en el paisaje, ninguno. Debe ser que lo quieren construir con ladrillos invisibles y cemento de aire porque si no ya me dirán, y hablo desde el desconocimiento, cómo narices un edificio de 135 metros de altura no afecta al paisaje. Pero no nos desviemos del tema.

Una pequeña inauguración y una humilde bicicleta estilo BMX la que hizo caer al alcalde. Conociendo a nuestro edil, estoy convencido que nadie lo instó a subirse, no hubo un "a que no hay huevos, Paco". Fue él el que pidió un casco, la seguridad ante todo, y se lanzó con una bici de las de hacer virguerías por una pista de esas de chavales de 18. En una de las curvas, un error de cálculo sobre la velocidad necesaria para tomarla y la puñetera ley de la gravedad que no entiende de ediles osados hizo el resto. Hacia arriba, arriba, arriba, pausa, un instante en perfecto equilibrio, respiración contenida ante lo inevitable, para atrás, para atrás, atrás, intento de poner pie en tierra y ploff.

Como en los toros cuando hay una cogida, varios asistentes se acercaron al edil caído a ayudar. No hizo falta, antes de que alguien llegara allí, el alcalde se incorporaba sonriendo. Yo creo que sonreía pensando "aún no, Elías" pero admito que tengo la imaginación viva.