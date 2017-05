Con el puerto otra vez en el ojo del huracán ciudadano ante el proyecto del hotel ideado para la explana de Levante, hoy me gustaría recomendarles un libro. Y aunque esta obra está editada hace ya muchos años, quizás, las páginas de este volumen podrían servir a muchos para saber lo que es en realidad un puerto; un espacio fundamentalmente comercial que sirve para que atraquen, desatraquen, carguen y descarguen todo tipo de barcos.

En el año 1945, la por entonces denominada Junta de Obras y Servicios del Puerto publicaba con el título Puerto de Málaga: Memoria sobre su historia progreso y desarrollo, un libro que compendiaba las obras y actividades realizadas en los muelles malacitanos entre enero de 1940 y diciembre de 1944.

Con imágenes de otra época y comentarios sesgados por los condicionantes políticos de aquellos años, en este volumen, además de una pormenorizada memoria económico comercial, se muestra un magnífico resumen de la historia del puerto malagueño; un riguroso ejercicio de síntesis sólo superado por algunas monografías publicadas muchos años después.

Y si bien el puerto de la década de 1940 era muy diferente al actual, el fondo que rezuma de esta vieja memoria de actividades portuarias sigue siendo el mismo; una serie de operaciones comerciales que de una forma directa o indirecta tengan una repercusión económica sobre la ciudad de Málaga. Con el único problema de poder encontrar este libro, hoy me permito recomendarles que lo busquen y lo lean. Una obra que con el paso de los años, dejando a un lado como ya he dicho los aspectos políticos, no ha perdido vigencia en lo realmente es fundamental; en la idea de lo que es y para lo que sirve un puerto.