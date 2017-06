El agua estancada

Morirse es algo que desagrada profundamente al poderoso. En primer lugar, porque una vez muerto le va a resultar un poco más difícil ejercer el gobierno. Y en segundo término, por no poder asistir a su propio funeral. Decidido a salvar este pequeño contratiempo, Carlos V llega al monasterio de Yuste en febrero de 1557. Cuando la gota se lo permite, se entrega a la organización minuciosa y enfermiza de sus exequias. Entre el séquito del que se hace acompañar, se encuentra un hombrecillo a quien ha conocido en Italia durante la coronación como emperador y de cuyas manos ha salido el juguete que lo tiene encandilado desde entonces: un reloj de más de mil quinientas piezas que no sólo marca precisamente la hora terrestre, sino que además repite sin error los movimientos de rotación y traslación de todos los planetas de nuestro sistema solar.

Giovanni Torriani se presenta en Yuste con acreditaciones más que suficientes para justificar el favor real. Ha trabajado al servicio del Papa reformando el calendario gregoriano y su artesanía desatada se compara ya con la de Leonardo. Las máquinas del relojero imperial, no obstante, obedecen a una matemática aún más fina: se habla de ingenios capaces de volver a la luz los pecios sumergidos, de sistemas de suspensión para carruajes, de molinos rodantes y de ensayos para lograr una primera ametralladora en pleno siglo XVI. Para desgracia de Juanelo Turriano -que así quedó para el siglo y para España-, sus conocimientos sobre mosquitos no estaban a la altura de los que atesoraba como ingeniero. Habiendo recibido el encargo de embellecer los jardines del monasterio, el italiano dispone una hermosísima red de lagunas en las que el agua, sin embargo, acaba estancándose al no encontrar escapatoria por donde fluir. En cuestión de semanas, los pozos y fuentes se convierten en un larvario de categoría. El paludismo es el último de los prodigios que Juanelo tiene preparados para el monarca.