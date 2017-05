Enfóquenlo en términos de darwinismo y selección natural. Una lengua x está sólidamente asentada como vehículo de comunicación en un territorio cualquiera. No le ha resultado fácil: siendo apenas un cachorro, vio cómo buena parte de la camada se perdía. Algunas de sus hermanas cayeron por la falta de uso; otras, por la existencia de depredadores más competentes. Sólo unas pocas, entre las que ella se encuentra, salvaron el pellejo y alcanzaron la edad adulta. Fue entonces cuando la lengua x propició culturas y justificó civilizaciones. A su sombra se escribieron gramáticas y tratados insoportables, y toda la corriente literaria del momento se decidió por ella como instrumento de creación. Así las cosas, x hace lo que cualquier nuevo rico a quien el éxito ha catapultado inopinadamente: se tumba a la bartola y se entrega con apetito a las tareas reproductivas. En un par de siglos, ya le habrán nacido una docena de variedades, de las cuales únicamente acabarán lográndose tres o cuatro. Éstas repetirán los errores y aciertos de su madre, que no vivirá para verlas imponerse y valerse por sí mismas. Y como ocurre siempre, las hijas se darán cuenta demasiado tarde de que la querían y de que no eran tan distintas como creían ser.

Por si aún no lo saben, este proceso natural se ha visto interrumpido en la última semana. El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha amparado una nueva versión de El Principito que fue presentada en Sevilla el pasado martes. Su autor, Juan José Porras, considerando acertadamente que para cuando las variantes andaluzas adquieran categoría de lengua él ya andará criando malvas, ha decidido erigirse en matrón y adelantar el parto. Échenle un vistazo a la carita del recién nacido: "Una beh, kuando yo tenía zeih z'añiyoh, bi un dibuho mahnífiko en un libro a tento'e la zerba bihen […]". No sé qué parecido le sacarán ustedes. Yo no dejo de pensar en el dodo y en cómo la estupidez puede extinguir especies.