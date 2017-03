Una invisibilidad latinoamericana

Si las ruedas de prensa de la sección oficial son tradicionalmente abultadas en cuanto a los equipos que vienen a defender las películas (con directores, actores, productores, guionistas y demás artífices dispuestos a no dejar pregunta sin respuesta), esta edición está resultando distinta al respecto a cuenta, especialmente, de la incorporación de las películas de producción latinoamericana al primer escaparate del festival. El domingo por la tarde se proyectó fuera de concurso Me casé con un boludo, del argentino Juan Taratuto (director de No sos vos, soy yo), sin que hubiera rueda de prensa al lunes siguiente, como correspondía. La razón esgrimida desde la organización: nadie del equipo se había desplazado a Málaga. Ayer se proyectó en el Cervantes Me estás matando Susana, ésta sí a concurso, con Gael García Bernal y Verónica Echegui en el reparto, y únicamente compareció su director, el mexicano Roberto Sneider. Al parecer, desde la sección están trabajando a toda pastilla para que algún responsable de la película cubana Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez, que también compite por la Biznaga de Oro y que se presentará estos días, acuda al pase para poner un rostro real al filme. Estas situaciones eran habituales en el extinto Territorio Latinoamericano, donde habitualmente no se organizaban ruedas de prensa sino que se ofrecían entrevistas directamente si algún actor o director se desplazaba a Málaga. Pero en una sección oficial de un festival de la aspiración y la proyección del que nos atañe estos episodios resultan impropios hasta no hablar precisamente bien de la madurez del certamen, muy a pesar de sus veinte años (cambiar de filosofía a tan avanzada edad acarrea el riesgo de cometer errores de novato cuando ya no procede). Por más que nos hayamos acostumbrado en la sección oficial a ver películas de Ricardo Darín sin que venga Ricardo Darín, hay que solucionar esta cuestión de cara a futuras ediciones y garantizar la llegada de todos los equipos. Si toca jugar, mejor en serio.