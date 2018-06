Una nueva aventuraLos contenedores vuelven al puerto

Aún sin una fecha concreta para la llegada de unas nuevas grúas de contenedores que operarán en la terminal del muelle número nueve, en algo menos de dos semanas los buques portacontenedores regresarán a las aguas malacitanas. Concretado un acuerdo con Maersk Line, la mayor naviera de contenedores del mundo que navega en la actualidad con 779 barcos en propiedad y fletados, durante dos años que podrían hacerse extensibles a un tercero, el puerto recibirá de forma regular a los buques que bajo la contraseña de esta compañía navegan en diferentes rutas internacionales.

Manteniéndose unos mínimos en lo que hace referencia al número de escalas, según ha podido saber este diario se realizarán 150 atraques al año. Las operativas se centrarán en el tránsito, es decir, barcos que en rutas internacionales descargarán contenedores llenos o vacíos para que otros se los lleven. Y si bien esta reentrada posibilitará que el tráfico de contenedores se mantenga de forma continuada en aguas malacitanas, no está previsto que estos movimientos a corto y medio plazo superen a los que se dieron cuando la terminal del muelle número nueve comenzó a operar en marzo de 2004 con el atraque del buque portacontenedores Maersk Piraeus.

Ante estas circunstancias que han supuesto muchos meses de intensas negociaciones, y tras las visitas que hace unos días realizaron ejecutivos de Maersk a responsables de la Autoridad Portuaria y de la terminal de Noatum, las tres grúas de portacontenedores están listas en el puerto egipcio de Port Said para ser cargadas a bordo del buque de cargas especiales Bigroll Bering y navegar con destino a la capital de la Costa del Sol en los próximos días.

Y mientras esto ocurre, y con la previsión inicial de que las nuevas grúas Super Post Panamax estén montadas y operativas en el mes de agosto, la página web de Maersk Line ya ha incluido a Málaga como uno de sus puertos de escala. En concreto, entre el 14 de junio y el 4 de julio ochos buques harán escala en la terminal malacitana. Cubriendo rutas europeas y americanas, estos barcos, dos con los colores de Maersk: Maersk Newhaven y Maersk Newcastle y seis pertenecientes a dos navieras diferentes en navegan en régimen de alquiler: San Alessio, San Adriano, San Andres, San Alvaro, BSL Cape Town y HSL Sheffield, operarán en el muelle nueve debido a sus características técnicas (entre 186 y 210 metros de eslora con capacidades que oscilan entre los 1.800 y 2.500 Teus) con las dos grúas con las que en la actualidad se está trabajando.

Con el regreso del gigante Maersk Line, el puerto malagueño volverá a ver de forma continuada las entradas y salidas de buques portacontenedores; unos barcos de pequeño y mediano porte, los grandes buques de esta naviera no tienen la previsión de venir, que se unirán a los de las dos navieras que en la actualidad tocan Málaga en líneas regulares.

Unos tráficos que ya son una realidad y que están obligando a Noatum, la compañía de operaciones logísticas y portuarias concesionaria del muelle número nueve del puerto, a reestructurar la totalidad de sus espacios disponibles para poder seguir asumiendo de forma conjunta las operativas de graneles, coches, y ahora también contenedores.

EN diciembre de 2016, en una rueda de prensa ofrecida en el puerto en la que se resumían los tráficos crucerísticos del año y se adelantaban las previsiones para 2017, el presidente de la Autoridad Portuaria reseñó la incorporación de una naviera que durante seis meses se posicionaría en Málaga. Con un cierto secretismo al respecto de los detalles, la nota de prensa posterior al encuentro reflejaba que la compañía Pleasure Yachts traería entre mayo y octubre a un lujoso buque con capacidad para 60 pasajeros; toda una temporada crucerística en la que se realizarían un total de doce escalas.

Tras aquella previsión, el 3 de junio de 2017, el motovelero de dos mástiles Pan Orama II atracaba en el muelle número dos bajo la contraseña de Variety Cruises, la compañía que inicialmente había sido anunciada como Pleasure Yachts. Este buque de 50 metros de eslora llegaba para iniciar una serie de itinerarios de ocho días denominados Glorias de España y Portugal; unos viajes que con salida en Málaga debían tocar Motril, Puerto Banús, Gibraltar, Cádiz, Portimao y Lisboa. Con este programa de ida y vuelta y teniendo a Motril como un puerto de escala no fija, el Pan Orama II inició su campaña crucerística malacitana. Dos días después de su primera salida, en concreto el 5 de junio, el Pan Orama II llegaba de arribada al puerto. Tras no poder fondear en Marbella, este velero se refugiaba en aguas malagueñas para horas después continuar su ruta a Lisboa. Superado aquel incidente y con el añadido de realizar varias pernoctas no programadas en Málaga y anular uno de sus viajes en agosto, el 23 de septiembre el Pan Orama II finalizaba su ajetreada campaña malagueña; una temporada que se saldaba con un total de 11 atraques. Tras aquellas singladuras, hace unos días, Variety Cruises posicionaba en el puerto a su buque Harmony G, un yacht-cruise de 54 metros que hasta octubre tiene previsto realizar la misma ruta que efectuó el Pan Orama II en 2017. Una nueva aventura para una naviera que oferta viajes en barcos nada parecidos a los buques de crucero que habitualmente visitan el puerto malagueño.